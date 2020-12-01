СК заявил, что не проверяет высказывания Навального на призывы к экстремизму

Следственный комитет России заявил, что не проводит проверку высказываний политика Алексея Навального на предмет призывов к экстремизму. Ранее об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС.



Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что информация не соответствует действительности и посоветовала «не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам».



Предметом обсуждения стали эфиры с оппозиционером на радиостанции «Эхо Москвы».

