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СК заявил, что не проверяет высказывания Навального на призывы к экстремизму

Следственный комитет России заявил, что не проводит проверку высказываний политика Алексея Навального на предмет призывов к экстремизму. Ранее об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что информация не соответствует действительности и посоветовала «не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам».

Предметом обсуждения стали эфиры с оппозиционером на радиостанции «Эхо Москвы».

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Комментарии (3)

260551481
Стало быть призывы на борьбу с коррупцией и коррупционерами, в коих погрязла Россия, теперь не считается Экстремизмом?
Anatolevich
Мои источники в Кремле часто спрашивают меня: "С чего ты взял, что мы твои источники? С чего ты решил, что мы вообще из Кремля?"
rumet
тасс подставили анонимы из СК... может, следкому Это расследовать?
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