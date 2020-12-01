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Поджигатель дома в Ростове, в котором погибли пять детей, получил пожизненный срок. Взять зажигалку в руки его заставила месть

Суд назначил максимальное наказание жителю Ростова, месть которого обернулась смертью восьми человек, пятеро из которых — дети. Об этом 1 декабря сообщает Генпрокуратура России.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре прошлого года он поджег деревянную лестницу многоквартирного жилого дома, в котором проживал мальчик, обидевший его сына. Пламя перешло на деревянные перекрытия второго этажа, поэтому пути для эвакуации оказались перекрыты. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе пятеро маленьких детей. Ущерб составил 16 миллионов рублей.

Виновника случившегося приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как ранее писала «Фонтанка», на допросе он признался, что был пьян, взял зажигалку и поджег. Погибшим детям было от одного года до шести лет.

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Комментарии (9)

alex_k
Тот, кто мстит за обиду, обращает нож против самого себя
chip1
Дополнительно еще реальный срок дать губернатору и чиновникам за "многоквартирный деревянный дом" в котором нет никакой противопожарной системы защиты граждан, хотя кто им даст при путинизме, сошлются на наследие СССР и ущерб от немецкой оккупации.
veteran78
Это только один полностью тупой не умеющий на полшага просчитать последствия а сколько их ещё вокруг с зажигалками , ножами ,травматами , за рулём , с автоматами , с кулаками , с авторучками ?
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