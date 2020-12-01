Поджигатель дома в Ростове, в котором погибли пять детей, получил пожизненный срок. Взять зажигалку в руки его заставила месть

Суд назначил максимальное наказание жителю Ростова, месть которого обернулась смертью восьми человек, пятеро из которых — дети. Об этом 1 декабря сообщает Генпрокуратура России.



Как следует из материалов уголовного дела, в октябре прошлого года он поджег деревянную лестницу многоквартирного жилого дома, в котором проживал мальчик, обидевший его сына. Пламя перешло на деревянные перекрытия второго этажа, поэтому пути для эвакуации оказались перекрыты. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе пятеро маленьких детей. Ущерб составил 16 миллионов рублей.

