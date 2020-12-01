Житель Петербурга получил реальный срок за пальбу из охолощённого автомата. Его прошлое сыграло против него

Устроивший стрельбу в Выборгском районе Петербурга поплатился свободой за беспокойство рыб и прохожих. Игры с оружием дважды судимого оценили в пять месяцев колонии.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 декабря, Выборгский райсуд признал виновным в хулиганстве Глеба Цымбаленко. Сентябрьским вечером он грубо нарушил общественный порядок рядом с верёвочным парком на Эриванской, где пьяным палил в сторону воды Верхнего Суздальского озера. На сумеречного стрелка пожаловались прохожие, отметившие, что резвится он в компании ещё троих.