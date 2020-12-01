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Житель Петербурга получил реальный срок за пальбу из охолощённого автомата. Его прошлое сыграло против него

Устроивший стрельбу в Выборгском районе Петербурга поплатился свободой за беспокойство рыб и прохожих. Игры с оружием дважды судимого оценили в пять месяцев колонии.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 1 декабря, Выборгский райсуд признал виновным в хулиганстве Глеба Цымбаленко. Сентябрьским вечером он грубо нарушил общественный порядок рядом с верёвочным парком на Эриванской, где пьяным палил в сторону воды Верхнего Суздальского озера. На сумеречного стрелка пожаловались прохожие, отметившие, что резвится он в компании ещё троих.

У Цымбаленко изъяли охолощённый автомат Калашникова, который «используется с целью демонстрации физического превосходства над окружающими». К протоколу о мелком хулиганстве добавили уголовное дело. Суда пришлось дожидаться под арестом — к 26 годам приезжий из Екатеринбурга попался на грабеже и наркотиках. В 2017 году его освободили условно-досрочно, но к моменту нетрезвой выходки судимости погашены не были.

Суд учёл раскаяние, наличие работы и смерть бабушки, которая пришлась на задержание внука, а также недавнее прошлое и приговорил Цымбаленко к пяти месяцам в колонии строгого режима. С учётом времени в СИЗО, которое зачтётся в срок наказания, обжиться в колонии он не успеет.

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Комментарии (2)

efela
В если бы написали "кастрированного", вместо охолощенного, заголовок был бы огонней, а издание выглядело бы агонизированней.
bluxer
Бабушку тоже он завалил?
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