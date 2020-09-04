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04.09.2020 09:34
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Пьяный житель Гражданки открыл стрельбу с балкона, у Суздальских озер с автоматом резвилась компания

Четверг прошёл при боевом антураже в Выборгском и Калининском районах Петербурга. В первом случае игры с оружием устроила компания, во втором воздух расстреливал весёлый одиночка.

Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, накануне около пяти часов вечера полицию вызвали к пятиэтажке на Софьи Ковалевской, 15. Очевидцы просили утихомирить мужчину, который с балкона последнего этажа расстреливал воздух.

Наряд застал 36-летнего местного жителя, который подогрел себя спиртным и открыл стрельбу из списанного охолощённого автомата Калашникова. Вместе с оружием и парой гильз его доставили в отдел, где оформили протокол о мелком хулиганстве. Пока мужчина приходил в себя, дознаватель возбудил уголовное дело о хулиганстве.

За плечами задержанного судимость за нарушение ПДД. В мае его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на три года. Судя по странице в социальной сети, вооружение и армейская тема не оставляют его равнодушным, но больше он увлечён котами — фотография одного смотрит с аватарки.

Около восьми звуки стрельбы встревожили прохожих в районе Шувалово-Озерки. По словам очевидцев, рядом с верёвочным парком на Эриванской с автоматом развлекалась компания из четырёх человек.

Полицейские приехали на место во время затишья. От описанной свидетелями четвёрки остался один, но с оружием. Сотрудники задержали 26-летнего обитателя хостела на Лиговском и изъяли охолощённый автомат Калашникова. Молодой человек получил протокол о мелком хулиганстве и задержался в отделе полиции. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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