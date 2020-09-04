Пьяный житель Гражданки открыл стрельбу с балкона, у Суздальских озер с автоматом резвилась компания

Четверг прошёл при боевом антураже в Выборгском и Калининском районах Петербурга. В первом случае игры с оружием устроила компания, во втором воздух расстреливал весёлый одиночка.



Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, накануне около пяти часов вечера полицию вызвали к пятиэтажке на Софьи Ковалевской, 15. Очевидцы просили утихомирить мужчину, который с балкона последнего этажа расстреливал воздух.



Наряд застал 36-летнего местного жителя, который подогрел себя спиртным и открыл стрельбу из списанного охолощённого автомата Калашникова. Вместе с оружием и парой гильз его доставили в отдел, где оформили протокол о мелком хулиганстве. Пока мужчина приходил в себя, дознаватель возбудил уголовное дело о хулиганстве.

