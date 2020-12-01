FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
76.20р91.20р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16
Печать

Погибший в ДТП на КАД влетел в стоящий автобус. Водители оформляли «европротокол»

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей утром 1 декабря на севере кольцевой автодороги Петербурга. Все началось с небольшого столкновения легковой машины и автобуса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 9 часов утра на внутреннем кольце КАД, в районе съезда на проспект Энгельса, столкнулись автомобиль Mazda и микроавтобус. Когда водители оформляли аварию по «европротоколу», в стоящие машины врезался внедорожник Toyota.

«Проезжала раньше, была авария — автобус в легковом авто был во второй полосе, и все, больше машин не было, знак аварийки стоял, правда, близко к аварии», — рассказывает об этом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Татьяна.

Водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщают в МВД. По факту произошедшего полиция проводит проверку. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ранее сообщали, что участниками ДТП стали еще две легковые машины, а попавший в аварию автобус перевозит рабочих завода Hyundai, но в момент столкновения был без пассажиров.

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Последствия таких ДТП часто бывают тяжёлыми.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

vic_5e4cd1938d1a8
Остановливаться на скоростной магистрали в любом ряду, кроме обочины, независимо от причины остановки, это полная оторванность от реальности, граничащая с идиотизмом.
Блейк
Есть способ снизить такие случаи. Просто надо через каждый километр поставить информационное табло, такие стоят на КАД, но не так часто как хотелось бы. Где должна моментально на табло выходить информация о том что впереди авария и в каком ряду. Я всегда обращаю внимание на такие предупреждения и готов к ним, плюс яндекс навигатор показывает и предупреждает. Ну и саме главное, скоростной режим и не отвлекайтесь на дороге, смотрите не перед носом а на пару машин вперёд. Я так делаю, вижу что у далеко впереди идущей машины стопаки загорелись и горят, уже притормаживаю сам, не дожидаясь когда передо мной затормозит, увеличиваю ещё дистанцию, на всякий пожарный, много раз так помогало избежать ненужных последствий.
mynine
Знак аварийной остановки должен стоять так чтобы ПОСЛЕ того как в него кто-то врежется, у него оставался тормозной путь до самих аварийных машин, то есть на КАД это несколько десятков метров.

Нет, наши одаренные водятлы ставят его чуть ли не вплотную к авто.И вот результат.

Ну и у на автостраде нужна система быстрого аварийного оповещения о необходимости снижения скорости.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний