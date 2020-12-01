Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей утром 1 декабря на севере кольцевой автодороги Петербурга. Все началось с небольшого столкновения легковой машины и автобуса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 9 часов утра на внутреннем кольце КАД, в районе съезда на проспект Энгельса, столкнулись автомобиль Mazda и микроавтобус. Когда водители оформляли аварию по «европротоколу», в стоящие машины врезался внедорожник Toyota.

«Проезжала раньше, была авария — автобус в легковом авто был во второй полосе, и все, больше машин не было, знак аварийки стоял, правда, близко к аварии», — рассказывает об этом в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Татьяна.