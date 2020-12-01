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«Вам звонит музей!» Академия художеств запустила новый онлайн-проект для людей с инвалидностью

Музей Академии художеств запустил новый формат общения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Вам звонит музей!» даёт возможность людям с инвалидностью познакомиться с экспозицией и выставками музея академии, не выходя из дома. Посетители с ОВЗ могут заказать обратный звонок и получить бесплатную индивидуальную онлайн-экскурсию.

Пока экскурсии проходят только по основной экспозиции, но в дальнейшем, как рассказали «Фонтанке», академия намерена расширить тематику.

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