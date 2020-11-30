В Совфеде рассказали, какие пенсионеры получат в декабре двойную пенсию

Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России» с 1 по 3 января, получат двойные выплаты в декабре досрочно. Об этом 30 ноября рассказала »Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.



Она объяснила, что в России уже на протяжении многих лет некоторые пенсионеры получают в декабре досрочную выплату январских пенсий.

В этом году досрочно получат деньги те, кто их получает через почтовые отделения с 1 по 3 января.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала Бибикова, добавив, что с 4 января «Почта России» начнёт работу в обычном режиме.