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В Совфеде рассказали, какие пенсионеры получат в декабре двойную пенсию

Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России» с 1 по 3 января, получат двойные выплаты в декабре досрочно. Об этом 30 ноября рассказала »Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

Она объяснила, что в России уже на протяжении многих лет некоторые пенсионеры получают в декабре досрочную выплату январских пенсий.

В этом году досрочно получат деньги те, кто их получает через почтовые отделения с 1 по 3 января.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала Бибикова, добавив, что с 4 января «Почта России» начнёт работу в обычном режиме.

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Комментарии (5)

Alex000
"двойную пенсию"
и
"досрочную выплату январских пенсий"
- это немножко как бы разные вещи, не?

Посыльчик ура-патриотичненький, но, увы, как обычно в этом случае и бывает, фальшивый наглухо.
kоt-obormot
Лекарства либо не в наличии, либо подорожали на 30%+. Тяжело придется этому путенскому электорату.
Anatolevich
У пенсионера Европы спросить где он получает пенсию - он вопрос не поймёт.
Он скорей и не поймёт термин - "получаете".
Он не поймёт термин - "где".
Это же как дождь, снег, и восход солнца - на счёт в конкретный день.

И только в Раша - в рваных лаптях на разбитом велосипеде Зинка с почтовой сумкой - радость то какая!!!
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