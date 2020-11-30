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После взрыва на 12-м этаже дома во Всеволожске следователи ищут квартиру этажами ниже, откуда мог поступать газ

Больше суток сотрудники правоохранительных и чрезвычайных структур пытаются разгадать загадку взрыва, который произошел накануне в квартире дома по улице Добровольского во Всеволожском районе Петербурга.

Полицейские эксперты уже в первые часы после хлопка отмели версию о «причастности» взрывчатых веществ. К полуночи 30 ноября стало ясно, что речь не идет о неосторожном обращении с газовым баллоном в квартире, где произошло ЧП. Сам дом не газифицирован. Девушка, которая снимает ту самую квартиру на последнем этаже 12-этажного дома, вспомнила, что на балконе хранилась краска, но и это не объяснило произошедшее.

Как стало известно «Фонтанке», к вечеру понедельника основной версией специалисты считают возможность скопления в квартире газов, которые поступили в нее с нижних этажей через воздуховод. Сейчас, по данным источника, близкого к следствию, полиция ищет ту самую квартиру, откуда газ мог поступать.

ЧП в доме 22 по улице Добровольского во Всеволожске случилось около 21:40 29 ноября. В арендуемой квартире на 12-м этаже раздался взрыв. В помещениях выбило стекла, задело стены, потолки, дверные косяки. Жильцов пришлось эвакуировать из дома, а затем определить на ночлег.

«Фонтанка» поговорила с молодым человеком, который вместе с друзьями, после того как прогремел взрыв, побежал не из дома, а напротив, ринулся спасать жильцов.

Пострадал пятилетний мальчик, который был в соседней квартире. Он получил травму головы, но был отпущен домой после осмотра врачами.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

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Комментарии (10)

Wuhan Proletarian
Дарагие рассияне, паимаишь, хлопок устроят даже там, где он физически невозможен.
Вот такой мы креативный народ.
Иванов Ив Ив
Аммиак из стен выделялся - выделялся и взорвался
kоt-obormot
Это коварная диверсия анунаков.
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