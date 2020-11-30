После взрыва на 12-м этаже дома во Всеволожске следователи ищут квартиру этажами ниже, откуда мог поступать газ

Больше суток сотрудники правоохранительных и чрезвычайных структур пытаются разгадать загадку взрыва, который произошел накануне в квартире дома по улице Добровольского во Всеволожском районе Петербурга.



Полицейские эксперты уже в первые часы после хлопка отмели версию о «причастности» взрывчатых веществ. К полуночи 30 ноября стало ясно, что речь не идет о неосторожном обращении с газовым баллоном в квартире, где произошло ЧП. Сам дом не газифицирован. Девушка, которая снимает ту самую квартиру на последнем этаже 12-этажного дома, вспомнила, что на балконе хранилась краска, но и это не объяснило произошедшее.