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В центре Петербурга школьницу сбили на «зебре». Обзор водителю закрыла машина с дипномерами

Девочка-подросток попала под колеса машины в Петроградском районе Петербурга. Разбираться в последствиях будут с привлечением консульства Швейцарии.

Фото: читатель «Фонтанки» Денис

Как рассказал «Фонтанке» читатель Денис, наезд на пешехода произошел днем 30 ноября. По словам очевидца, ученица 7-го класса школы № 77 на улице Блохина около 13:30 переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она вышла на «зебру» в тот момент, когда к ней подъехала «КИА». Водитель, по словам Дениса, не заметила девочку, так как видимость ограничила припаркованная впритык к переходу «Вольво». У автомобиля красные, дипломатические номера. Ребенка с травмой головы увезла скорая.

читатель «Фонтанки» Денис

Очевидец утверждает, что иномарки с дипномерами часто паркуются у перехода. На нарушение ПДД в районную администрацию неоднократно жаловались местные жители и родители учеников школы №77.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в Генконсульство Швейцарии, расположенное на улице Блохина. Генконсул сообщил, что знает о ДТП, и пообещал разобраться в ситуации с парковкой.

Фото: читатель «Фонтанки» Денис

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Комментарии (10)

Drago
Импотенция гибдд =(
anatolk
Владелец КИА отвечает по любому, как владелец источника повышенной опасности. А по правде оба виноваты - девочка не убедилась в безопасности при выходе из-за препятствия, владелец даже не притормаживал перед переходом.
Peshekhod
Пешеходы! Помните, в соответствии с п.4.5 ПДД нельзя выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность,
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