Как рассказал «Фонтанке» читатель Денис, наезд на пешехода произошел днем 30 ноября. По словам очевидца, ученица 7-го класса школы № 77 на улице Блохина около 13:30 переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она вышла на «зебру» в тот момент, когда к ней подъехала «КИА». Водитель, по словам Дениса, не заметила девочку, так как видимость ограничила припаркованная впритык к переходу «Вольво». У автомобиля красные, дипломатические номера. Ребенка с травмой головы увезла скорая.
читатель «Фонтанки» Денис
Очевидец утверждает, что иномарки с дипномерами часто паркуются у перехода. На нарушение ПДД в районную администрацию неоднократно жаловались местные жители и родители учеников школы №77.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в Генконсульство Швейцарии, расположенное на улице Блохина. Генконсул сообщил, что знает о ДТП, и пообещал разобраться в ситуации с парковкой.