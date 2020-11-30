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Новый президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья

Майя Санду на своей первой пресс-конференции после победы на президентских выборах призвала добиться того, чтобы из Приднестровья были выведены российские военные.

«Не было договора и двухстороннего соглашения о нахождении оперативной группы войск в Приднестровье. <…> Оперативную группу российских войск необходимо вывести с территории Молдовы», — цитирует 30 ноября заявление Майи Санду молдавское издание Newsmaker.

По ее словам, сейчас в Приднестровье нет опасности военных действий, поэтому миссию нужно сделать «гражданской под эгидой ОБСЕ».

Кроме того, во время своего выступления она призвала правительство Иона Кику уйти в отставку. Санду хочет «в кратчайшие сроки» устроить выборы в парламент.

На выборах президента Молдавии в ноябре победила экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она убежденный сторонник евроинтеграции и сближения с Румынией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова была создана в 1995 году и дислоцируется в Приднестровье. Основная задача военных — проведение миротворческой миссии и охрана складов с боеприпасами.

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Комментарии (27)

victor_k
Путенской Роиссе нечего предложить соседям, кроме "пота, крови и слёз" (сэр Чурчилль). А кроме шуток, Роисся неконкурентноспособна на мировой арене. Кроме дубинок и мордоворотов росгуардии ничего людям предложить не в состоянии.
И ничего удивительного, что от нас шарахаются даже пингвины на северном полюсе. (Их там нет именно по этой причине).
ШIШ
Это она у Басаева научилась засылать требования Путину отдать людей на расправу ? Или у Саакашвили ? Пусть съедобный галстук готовит из виноградных листьев ! Или памперс с вкусом банана ! Бухала последние лет пятнадцать беспробудно видать ? Женские алкоголизм нелегкое дело
Pilat
А что тут удивляется, она победила исключительно на голосах тех, кто был на заработках в еУропах. И проводить политику она будет исключительно прозападную, анти русскую.
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