Новый президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья

Майя Санду на своей первой пресс-конференции после победы на президентских выборах призвала добиться того, чтобы из Приднестровья были выведены российские военные.

«Не было договора и двухстороннего соглашения о нахождении оперативной группы войск в Приднестровье. <…> Оперативную группу российских войск необходимо вывести с территории Молдовы», — цитирует 30 ноября заявление Майи Санду молдавское издание Newsmaker.

По ее словам, сейчас в Приднестровье нет опасности военных действий, поэтому миссию нужно сделать «гражданской под эгидой ОБСЕ».