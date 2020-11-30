Новый президент Молдавии потребовала вывести российских военных из Приднестровья

Майя Санду на своей первой пресс-конференции после победы на президентских выборах призвала добиться того, чтобы из Приднестровья были выведены российские военные.
«Не было договора и двухстороннего соглашения о нахождении оперативной группы войск в Приднестровье. <…> Оперативную группу российских войск необходимо вывести с территории Молдовы», — цитирует 30 ноября заявление Майи Санду молдавское издание Newsmaker.
По ее словам, сейчас в Приднестровье нет опасности военных действий, поэтому миссию нужно сделать «гражданской под эгидой ОБСЕ».
Кроме того, во время своего выступления она призвала правительство Иона Кику уйти в отставку. Санду хочет «в кратчайшие сроки» устроить выборы в парламент.
На выборах президента Молдавии в ноябре победила экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она убежденный сторонник евроинтеграции и сближения с Румынией.
Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова была создана в 1995 году и дислоцируется в Приднестровье. Основная задача военных — проведение миротворческой миссии и охрана складов с боеприпасами.