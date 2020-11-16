На выборах в Молдавии побеждает лидер проевропейской партии Майя Санду. Додон поражение пока не признал

На выборах президента Молдавии по итогам обработки протоколов внутри страны лидирует экс-премьер и лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны, опубликованные в ночь на 16 ноября.



Второй тур выборов прошел в Молдавии в минувшее воскресенье. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. В первом туре, прошедшем 1 ноября, Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61% голосов избирателей.



По итогам второго тура главу «Действия и солидарности» поддержали 56,28 процента избирателей внутри страны, за Додона проголосовали 43,72 процента граждан. Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.