FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
77.33р91.32р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
16.11.2020 07:57
0
Печать

На выборах в Молдавии побеждает лидер проевропейской партии Майя Санду. Додон поражение пока не признал

На выборах президента Молдавии по итогам обработки протоколов внутри страны лидирует экс-премьер и лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны, опубликованные в ночь на 16 ноября.

Второй тур выборов прошел в Молдавии в минувшее воскресенье. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. В первом туре, прошедшем 1 ноября, Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61% голосов избирателей.

По итогам второго тура главу «Действия и солидарности» поддержали 56,28 процента избирателей внутри страны, за Додона проголосовали 43,72 процента граждан. Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.

По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.

В 2016 году Додон одержал победу над Санду с разницей в 4%. Поражение он пока не признал и пообещал провести брифинг после заседания высшего руководства страны в понедельник в 11:00 (12:00 мск).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний