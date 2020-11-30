FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
75.86р90.46р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Таню» вытеснила «Ундина». Теперь она в Петербурге правит бал

С земли это видно плохо, но в небе высоко над нами кипят женские страсти. «Ундина» — более хмурая и холодная, чем «Таня».

Погода в Петербурге меняется под воздействием нового циклону. Как объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, 30 ноября на Петербург и Ленинградскую области начнёт оказывать влияние очередной североатлантический циклон, названный немецкими синоптиками «Ундина».

«Медленно приближаясь с северо-запада, он будет закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие осадки», — отмечает Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что пока выше нормы.

До этого в центре России господствовала «Таня», которая принесла снег, а до этого «Сара».

Опасаться этих «дамских» циклонов не стоит. Это не те страшные тайфуны и циклоны, имена которым даёт Всемирная метеорологическая организация. «Циклоны внетропические получают название от коммерческих структур. Надо понимать, что они не несут в себе опасности», — пояснял РИА Новости руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"он будет закрывать небо плотными облаками" - what?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний