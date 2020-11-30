«Таню» вытеснила «Ундина». Теперь она в Петербурге правит бал

С земли это видно плохо, но в небе высоко над нами кипят женские страсти. «Ундина» — более хмурая и холодная, чем «Таня».
Погода в Петербурге меняется под воздействием нового циклону. Как объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, 30 ноября на Петербург и Ленинградскую области начнёт оказывать влияние очередной североатлантический циклон, названный немецкими синоптиками «Ундина».
«Медленно приближаясь с северо-запада, он будет закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие осадки», — отмечает Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что пока выше нормы.
До этого в центре России господствовала «Таня», которая принесла снег, а до этого «Сара».
Опасаться этих «дамских» циклонов не стоит. Это не те страшные тайфуны и циклоны, имена которым даёт Всемирная метеорологическая организация. «Циклоны внетропические получают название от коммерческих структур. Надо понимать, что они не несут в себе опасности», — пояснял РИА Новости руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.