«Таню» вытеснила «Ундина». Теперь она в Петербурге правит бал

С земли это видно плохо, но в небе высоко над нами кипят женские страсти. «Ундина» — более хмурая и холодная, чем «Таня».

Погода в Петербурге меняется под воздействием нового циклону. Как объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, 30 ноября на Петербург и Ленинградскую области начнёт оказывать влияние очередной североатлантический циклон, названный немецкими синоптиками «Ундина».

«Медленно приближаясь с северо-запада, он будет закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие осадки», — отмечает Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что пока выше нормы.