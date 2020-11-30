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Петербург провожает осень плясками вокруг нуля

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Колебания температуры от минус 2 до плюс 2 градусов ожидают Петербург в ближайшие сутки. К этому прилагается стандартный набор ноября: мокрый снег и гололедица.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 ноября в городе пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег; ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 2, днём повысится до плюс 2, на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 8 до плюс 2 градусов. Самое холодное 30 ноября зафиксировано в 1964 году, когда было минус 18, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 7, напоминает «Яндекс».

Примерно такой же погодой, как сегодня, начнётся зима: ночью до минус 2, днём до плюс 1 градуса, и мокрый снег.

Скриншот из www.meteo.nw.ru/
Скриншот из www.meteo.nw.ru/
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из www.meteo.nw.ru/
Скриншот из www.meteo.nw.ru/

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Комментарии (1)

hal9000
Да блин когда уже снега навалит..сколько можно терпеть эти недозимы без снега...
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