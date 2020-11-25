Никаких погодных потрясений среда, 25 ноября, Петербургу не обещает. Температура на верхней границе нормы, но за этот год мы к такому уже привыкли. Тем временем на смене «Саре» приходит «Таня».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью было местами до минус 1 градуса, на дорогах местами гололедица, днём 0 — плюс 2.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 7 до плюс 1 градуса в течение суток. Самое холодное 25 ноября зафиксировано в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила минус 18, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 8, напоминает «Яндекс».