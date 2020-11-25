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Средняя погода в средний день. Петербург замер перед переменами: вместо «Сары» приходит «Таня»

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Никаких погодных потрясений среда, 25 ноября, Петербургу не обещает. Температура на верхней границе нормы, но за этот год мы к такому уже привыкли. Тем временем на смене «Саре» приходит «Таня».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Ночью было местами до минус 1 градуса, на дорогах местами гололедица, днём 0 — плюс 2.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 7 до плюс 1 градуса в течение суток. Самое холодное 25 ноября зафиксировано в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила минус 18, а самое тёплое — в 1982 году, плюс 8, напоминает «Яндекс».

Сегодня в небе над нами сменяют друг друга циклоны: «Сара» уходит на восток, и её место занимает «Таня». «Основная роль в формировании условий погоды на территории Европейской России перейдёт к циклону «Таня», выходящему своим центром на Скандинавию. В отличии от своей предшественницы, у «Тани» больше тепла», — объясняет ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

Скриншот со страницы www.facebook.com/LeusMikhail
Скриншот со страницы www.facebook.com/LeusMikhail

Погода в Петербурге изменится завтра, 26 ноября. Росгидромет прогнозирует осадки, ночью в виде мокрого снега, и значительное потепление: к утру до плюс 4–6, а днём до 5–7 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот со страницы www.facebook.com/LeusMikhail
Скриншот со страницы www.facebook.com/LeusMikhail
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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