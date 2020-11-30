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У Байдена нашли трещины в костях. Он неудачно поиграл с псом

У 78-летнего Джозефа Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, выявлены трещины в двух костях в стопе после вывиха лодыжки.

«Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку», — цитирует 30 ноября РИА Новости сообщение журналистского пула Байдена.

Его лечащий врач Кевин О'Коннор на рентгеновских снимках увидел трещины «в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы». «Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель», — добавил специалист (цитата по ТАСС).

Действующий американский президент Дональд Трамп пожелал Байдену выздоровления. «Поскорее поправляйтесь», — написал республиканец в Twitter.

30 ноября Байден проведёт первый еженедельный президентский брифинг. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса кандидата в президенты, в ходе этого брифинга получит информацию от спецслужб США, затем встретится со своими советниками.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

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Комментарии (3)

Елена Владимирова
Какой молодец пожилой мужчина. С собачкой играет, а другие в таком возрасте уже в маразме лежат
Виктор Рыбаков
Искали извилины? - А нашли вон что.... Помнится,Псаки тоже ножку ломала,как они похожи!
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