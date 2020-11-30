У Байдена нашли трещины в костях. Он неудачно поиграл с псом

У 78-летнего Джозефа Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, выявлены трещины в двух костях в стопе после вывиха лодыжки.

«Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку», — цитирует 30 ноября РИА Новости сообщение журналистского пула Байдена.

Его лечащий врач Кевин О'Коннор на рентгеновских снимках увидел трещины «в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы». «Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель», — добавил специалист (цитата по ТАСС).