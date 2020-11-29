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Женщина с COVID-19 в Челябинске 11 часов ожидала госпитализации в машине скорой помощи. Ее смерть теперь проверяет Минздрав

Министерство здравоохранения Челябинской области начало проверку после того, как жительница города Касли умерла в ожидании госпитализации.

«Женщину направили в стационар, но там не оказалось свободных мест. В итоге она 11 часов просидела в автомобиле скорой помощи, позже ее определили в стационар. Спустя 3 дня женщина скончалась», — сообщает 29 ноября РИА «Новости».

Жительница Каслей накануне трагических событий почувствовала себя плохо и вызвала врача. Медицинский специалист решил отправить ее на компьютерную томографию, которая помогла выявить 40% поражения легких. После этого встал вопрос об отправке ее в стационар.

Министерство здравоохранения региона пообещало провести проверку произошедшего, так как «летальные случаи находятся на особом контроле». В ведомстве анонсировали «отдельный разбор», включая оценку действий медицинского персонала и прослушивание истории телефонных звонков.

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Комментарии (2)

zlopopik
Сколько лет? Чем болела? Умерла через 3 дня после госпитализации. В чем подвох?
chip1
Богато живем, места в стационаре нет, зато целая машина скорой помощи была отведена под койко место. Женщину убили не оказав ей помощь, нанесли вред обществу задержав машину скорой на 11 часов, за такую "работу" должны быть возбуждены уголовные дела на все руководство имеющее отношение к медобеспечению. Но чиновники отмажутся, найдут стрелочника в лице тетки с регистратуры(
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