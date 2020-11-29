Женщина с COVID-19 в Челябинске 11 часов ожидала госпитализации в машине скорой помощи. Ее смерть теперь проверяет Минздрав

Министерство здравоохранения Челябинской области начало проверку после того, как жительница города Касли умерла в ожидании госпитализации.

«Женщину направили в стационар, но там не оказалось свободных мест. В итоге она 11 часов просидела в автомобиле скорой помощи, позже ее определили в стационар. Спустя 3 дня женщина скончалась», — сообщает 29 ноября РИА «Новости».

Жительница Каслей накануне трагических событий почувствовала себя плохо и вызвала врача. Медицинский специалист решил отправить ее на компьютерную томографию, которая помогла выявить 40% поражения легких. После этого встал вопрос об отправке ее в стационар.