Ковид не сдает позиции. За сутки в Петербурге максимальный прирост зараженных с начала пандемии

За сутки в России насчитали 26 683 случаев COVID-19 во всех российских регионах. Снижение показателя ежедневного прироста наблюдается уже третий день подряд. Накануне их было 27 100, а 27 ноября был установлен рекорд в 27 543. Лидером по этому показателю остается Москва, где сегодня насчитали 6798 заболевших. Петербург не покидает второй строчки. В городе зафиксировали рекордные 3701 заразившихся COVID-19 за сутки. Накануне их было 3695, а днем ранее 3687.

В России продолжает снижаться количество зараженных ковидом, а в Петербурге пополняется таблица рекордов. За 29 ноября в Северной столице 3701 новых случаев.

В петербургском оперативном штабе рапортуют, что не сбавляют темпов тестирования. Так, за последние сутки в городе на COVID-19 обследовали уже почти 37 043 горожан. Под медицинским наблюдением в Петербурге остаются 2206. Общее число заболевших в городе достигло 122 216 человек.

С начала пандемии в России выявили 2 269 316 заболевших COVID-19. По этому показателю РФ обгоняют только Бразилия (почти 6,3 миллиона), Индия (почти 9,4 миллиона) и США (13,2 миллиона). От коронавируса в России выздоровели 1 761 457 человек, а летальных случаев зафиксировали 39 527.