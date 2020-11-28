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Трое полицейских погибли в ДТП. В их легковушку врезался КамАЗ

Трое полицейских погибли в ДТП в городе Камешково во Владимирской области. Легковой автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с КамАЗом.

Авария произошла накануне около 23 часов, рассказал 28 ноября начальник управления ГИБДД по региону Александр Новиков.

В результате лобового столкновения погибли водитель легкового автомобиля Mazda и два его пассажира, мужчины 1987 г.р. и 1985 г.р., — заявил он. Водитель большегруза не пострадал.

Погибшие были сотрудниками отдела полиции по Камешковскому району. В момент аварии они находились не при исполнении и ехали по личным делам. По факту аварии проводится проверка.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Похоже, водитель грузовика был пристегнут.
Якоб Рихтер
Вы там в глаза долбитесь?
Бухие в жопу сотрудники на большой скорости догнали КАМАЗ, груженый песком...
PROM
Если посмотреть видео на других ресурсах, то видно как иномарка ДОГНАЛА Камаз
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