Трое полицейских погибли в ДТП. В их легковушку врезался КамАЗ

Трое полицейских погибли в ДТП в городе Камешково во Владимирской области. Легковой автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с КамАЗом.



Авария произошла накануне около 23 часов, рассказал 28 ноября начальник управления ГИБДД по региону Александр Новиков.



В результате лобового столкновения погибли водитель легкового автомобиля Mazda и два его пассажира, мужчины 1987 г.р. и 1985 г.р., — заявил он. Водитель большегруза не пострадал.



Погибшие были сотрудниками отдела полиции по Камешковскому району. В момент аварии они находились не при исполнении и ехали по личным делам. По факту аварии проводится проверка.

