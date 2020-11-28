У моста Бетанкура ищут ночного ныряльщика

Спасатели проводят поисковые работы в районе моста Бетанкура в Петербурге 28 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве.



В первом часу ночи на переправе между Васильевским и Петровским островами оказался мужчина. Горожанин упал в Малую Неву. Попав в воду, ныряльщик начал звать на помощь. Его заметил очевидец, который и вызвал спасателей.

Ночные поиски результатов не дали и были перенесены на светлое время суток.