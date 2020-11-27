Отсутствие четкого определения вещественного доказательства по делу о проведении одиночного пикета в поддержку малого бизнеса у стен городского ЗакСа позволило избежать административной ответственности ее организатору и единственному участнику Андрею Чеснокову. Об этом 27 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из протокола, который поступил в Октябрьский районный суд, накануне Чесноков организовал и провел одиночный пикет с использованием «быстровозводимой сборно-разборной конструкции» без согласования с властями около Законодательного собрания Петербурга.

«Чесноков, в надетом поверх одежды ветро-влагозащитном костюме черного цвета с надписью "RIP", схожем с гробом, находился у ЗакСа Петербурга и держал в руках плакат с надписью: "Депутаты Законодательного собрания загнали малый бизнес в гроб», — напомнили в пресс-службе.



Активист и его адвокат настаивали, что это была не пресловутая конструкция, о которой шла речь в протоколе, а элемент декора, или, если угодно, костюм.



В материалах дела, в которые удалось заглянуть «Фонтанке», есть ссылка на положения части 1.1. статьи 7 федерального закона № 54, согласно которым «уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию», а ее понятие законодателем не определено в принципе.



Таким образом решение оставалось за судом. Последний внимательно изучил то, что было надето на активисте, и решил, что правда на его стороне. После чего прекратил дело за отсутствием состава.

