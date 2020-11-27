Корреспондент «Фонтанки» 27 ноября обнаружил несколько мест в центре города, где дорожные службы явно не жалели песка и реагентов. По большей части «пересол» соседствовал с водными объектами.
В частности, явные скопления соли обнаружились на Каменном мосту и на набережной Фонтанки.
«Фонтанка» показала фотографии «Мостотресту», и там согласились, что подрядчик перестраховался из-за перепадов температуры и ветра. «Все объекты убираются с определенной периодичностью по графику, поэтому это, конечно же, будет приметено, — пообещали в пресс-службе. — Обработка противогололедными материалами — это временная мера».
Совсем недавно «Мостотресту» пришлось комментировать содержание мостов по обратному поводу: тогда на мосту Белинского люди с трудом поднимались вверх; при спуске сила трения им не мешала.
Основным противогололедным материалом у подрядчиков «Мостотреста» и комблага, который отвечает за уличную сеть, является песко-соляная смесь и солевой раствор. При этом после ухода из Смольного бывшего председателя комитета Владимира Рублевского в городе стали допускать локальное использование чистых реагентов. О том, как город закупает соль впрок — читайте в материале «Фонтанки».