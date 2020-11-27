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Мосты и набережные в центре города «пересолили». «Мостотрест» говорит — погорячились из-за перепада температур

Каменный мост днем 27 ноября<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
Каменный мост днем 27 ноября

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» 27 ноября обнаружил несколько мест в центре города, где дорожные службы явно не жалели песка и реагентов. По большей части «пересол» соседствовал с водными объектами.

В частности, явные скопления соли обнаружились на Каменном мосту и на набережной Фонтанки.

набережная у Каменного моста днем 27 ноября<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
набережная у Каменного моста днем 27 ноября

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Каменный мост днем 27 ноября<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
Каменный мост днем 27 ноября

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Каменный мост днем 27 ноября<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
Каменный мост днем 27 ноября

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Каменный мост днем 27 ноября<br><br>автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий<br>
Каменный мост днем 27 ноября

автор фото читатель «Фонтанки» Дмитрий
перекресток набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы днем 27 ноября<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
перекресток набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы днем 27 ноября

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» показала фотографии «Мостотресту», и там согласились, что подрядчик перестраховался из-за перепадов температуры и ветра. «Все объекты убираются с определенной периодичностью по графику, поэтому это, конечно же, будет приметено, — пообещали в пресс-службе. — Обработка противогололедными материалами — это временная мера».

Совсем недавно «Мостотресту» пришлось комментировать содержание мостов по обратному поводу: тогда на мосту Белинского люди с трудом поднимались вверх; при спуске сила трения им не мешала.

Основным противогололедным материалом у подрядчиков «Мостотреста» и комблага, который отвечает за уличную сеть, является песко-соляная смесь и солевой раствор. При этом после ухода из Смольного бывшего председателя комитета Владимира Рублевского в городе стали допускать локальное использование чистых реагентов. О том, как город закупает соль впрок — читайте в материале «Фонтанки».

Каменный мост днем 27 ноября<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»<br>
Каменный мост днем 27 ноября

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Tattiana
Недавно же писали, что новые запасы соли некуда девать. Вот старую соль и расходуют.
Mash
Даже лопату опасно в России в руки давать
VVM1962
Складывается впечатление . что руководство коммунальными службами города прогнозом погоды не интересуется.
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