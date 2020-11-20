Непогода не обошла стороной военнослужащих Западного военного округа: им запретили проезд на неполноприводных служебных автомобилях, но быть пешеходом к вечеру 20 ноября в Петербурге не проще.
Как сообщили в военном ведомстве, из-за резкого ухудшения погоды в Санкт-Петербургском гарнизоне временно запрещена эксплуатация служебного транспорта не на полном приводе. Соответствующую команду дал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.
«В Санкт-Петербург солнечная погода сменилась снегопадом, местами сильным и мокрым, усилением ветра, снижением видимости. Военные метеорологи прогнозируют налипание мокрого снега и образование гололеда», - говорится в релизе.
В центре города прогноз уже сбылся. Мост Белинского обледенел настолько, что впору проверять на нём соблюдение коронавирусных ограничений. Стихийный каток запечатлел корреспондент «Фонтанки». Несколько минут наблюдений показали, что без опоры его не преодолеть. С трудом поднимаясь, люди хватаются за перила и скользят вниз, а самокатчик смог проехать мост без самоката.
Николай Кудин/«Фонтанка.ру»
В «Мостотресте» сообщили, что взяли заявку в обработку.
Ненастье обрушилось на Петербург днём и на снеге не остановилось. Посмотрите, как буря накрывает город.