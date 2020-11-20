Непогода не обошла стороной военнослужащих Западного военного округа: им запретили проезд на неполноприводных служебных автомобилях, но быть пешеходом к вечеру 20 ноября в Петербурге не проще.



Как сообщили в военном ведомстве, из-за резкого ухудшения погоды в Санкт-Петербургском гарнизоне временно запрещена эксплуатация служебного транспорта не на полном приводе. Соответствующую команду дал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

«В Санкт-Петербург солнечная погода сменилась снегопадом, местами сильным и мокрым, усилением ветра, снижением видимости. Военные метеорологи прогнозируют налипание мокрого снега и образование гололеда», - говорится в релизе.