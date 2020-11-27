Журналист и автор Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров сдал положительный тест на коронавирус. Два месяца назад он принял участие в клинических исследованиях вакцины от COVID-19 — российской разработки «Спутник V», о чём рассказал в одном из выпусков.
«Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом, — написал он 27 ноября в своём Instagram. — С понедельника сижу дома, в съемках и жизни "Редакции" участвую онлайн». Самочувствие — терпимое, отмечено в посте.
При этом Пивоваров не утверждает, что вакцина не сработала, поскольку в рамках исследований части «подопытных» вводят плацебо.
«Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал», — пишет журналист.
На этой неделе создатели «Спутник V» заявили, что эффективность первой зарегистрированной в мире вакцины от COVID-19 на