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Журналист Алексей Пивоваров заболел коронавирусом после вакцинации в рамках исследования «Спутник V»

Журналист и автор Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров сдал положительный тест на коронавирус. Два месяца назад он принял участие в клинических исследованиях вакцины от COVID-19 — российской разработки «Спутник V», о чём рассказал в одном из выпусков.

«Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом, — написал он 27 ноября в своём Instagram. — С понедельника сижу дома, в съемках и жизни "Редакции" участвую онлайн». Самочувствие — терпимое, отмечено в посте.

При этом Пивоваров не утверждает, что вакцина не сработала, поскольку в рамках исследований части «подопытных» вводят плацебо.

«Вот — опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал», — пишет журналист.

На этой неделе создатели «Спутник V» заявили, что эффективность первой зарегистрированной в мире вакцины от COVID-19 на 42-й день после первой инъекции превысила 95%.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи, и отметил, что и его дочь сделала прививку. 14 октября президент проинформировал о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России планируется зарегистрировать третью вакцину.

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Комментарии (8)

Василий Марущак
Давайте, топите дальше за маски и вакцины, земля вам ватой пособники режима)))
Кельт
То-есть неизвестно, что было введено - вакцина или плацебо, но заболел он " после вакцинации".
Yksy
Заголовок - огонь!
Разве корректно писать что он заболел после вакцинации?
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