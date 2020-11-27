Журналист и автор Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров сдал положительный тест на коронавирус. Два месяца назад он принял участие в клинических исследованиях вакцины от COVID-19 — российской разработки «Спутник V», о чём рассказал в одном из выпусков.

«Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом, — написал он 27 ноября в своём Instagram. — С понедельника сижу дома, в съемках и жизни "Редакции" участвую онлайн». Самочувствие — терпимое, отмечено в посте.