Новые правила сдачи на права хотят утвердить в начале года. В ГИБДД мечтают об экзаменах на беспилотниках

Новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами может быть подписан в начале следующего года. В нём много любопытных деталей. О сроках подписания сообщает 27 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Проект должен был вступить в силу в октябре этого года, но из-за пандемии сроки перенесли на 1 апреля 2021 года. «Новый административный регламент может быть подписан уже в начале следующего года. Пока проект документа обсуждается, и, возможно, в него будут внесены изменения», — сказал собеседник агентства.

Новые правила исключают «площадку» для водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. Она остаётся только для мототранспорта. Экзамен дополнится новыми упражнениями, а несколько заданий изменят. Изменится система оценки навыков кандидата и его ошибок. Теоретический экзамен останется прежним. Проведение теоретической части экзамена на водительские права будут записывать на видео, сообщает РИА Новости. «Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия <...> — проводится проверка работоспособности системы аудиовидеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе», — цитирует издание проект приказа МВД об утверждении нового административного регламента. Пока рабочее места экзаменатора должно «обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители», наличие видеокамер при этом не обязательно. ГИБДД рассматривает возможность использовать на экзамене беспилотные автомобили с сенсорными педалями. Об этом рассказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин: «Вот экзаменационный автомобиль — с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Техника, которая стоит: система, оцифрованная дорога. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы».