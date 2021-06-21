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Машины с беспилотными системами на экзаменах в ГИБДД могут начать применять с 2025 года

Госавтоинспекция России планирует с 2025 года начать использовать для сдачи экзамена на права автомобили с программно-техническим комплексом, как в беспилотных машинах. Об этом журналистам рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«Разработка программно-технического комплекса, предназначенного для помощи экзаменаторам при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения, оснащение ими экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, а также разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование указанных комплексов, предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сроки реализации перечисленных мероприятий запланированы на 2025–2030 годы», — цитирует ТАСС 21 июня ответ ведомства на запрос о сроках появления автомобилей с беспилотными системами в подразделениях ГИБДД.

В ноябре 2020 года замглавы ГИБДД Николай Шеюхин рассказал СМИ, что Госавтоинспекция рассматривает возможность использовать на экзамене беспилотные автомобили с сенсорными педалями. По его словам, такие машины будут оснащаться камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором, а система должна быть настроена аналогично программе навигатора.

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Комментарии (1)

Хорошъ
Де-факто, АБС это уже беспилотная система. И срабатывает она в самые опасные моменты.
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