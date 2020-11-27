Ночью на юге КАД авария с участием одной машины произошла фактически на ровном месте, а через полчаса ехавшие мимо водители насчитали там уже четыре автомобиля.

27 ноября около 0:05 на внешней стороне перед Большим Обуховским (вантовым) мостом «Фольксваген» из левого ряда отнесло к правому отбойнику, а затем снова к левому, где он и остановился. «Похоже, что отвлёкся от дороги, резко повернул руль и ушёл в неуправляемый занос», — рассказывает автор видео Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Его потащило по отбойнику правому, и решил от него отъехать, крутанул руль и ушел в левый отбойник, — предполагает в комментариях Алексей. — У самого шесть лет назад была подобная ситуация»