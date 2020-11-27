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Занос на КАД попал на видео. «Фольксваген» выписывал пируэты между отбойниками

Ночью на юге КАД авария с участием одной машины произошла фактически на ровном месте, а через полчаса ехавшие мимо водители насчитали там уже четыре автомобиля.

27 ноября около 0:05 на внешней стороне перед Большим Обуховским (вантовым) мостом «Фольксваген» из левого ряда отнесло к правому отбойнику, а затем снова к левому, где он и остановился. «Похоже, что отвлёкся от дороги, резко повернул руль и ушёл в неуправляемый занос», — рассказывает автор видео Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Его потащило по отбойнику правому, и решил от него отъехать, крутанул руль и ушел в левый отбойник, — предполагает в комментариях Алексей. — У самого шесть лет назад была подобная ситуация»

«В машине двое, похоже, что не пострадали. От помощи отказались», — добавляет автор видео.

Другой подписчик группы Руслан поезжал это место через полчаса и насчитал четыре стоящих автомобиля.

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее, чем через 5–8 минут. Последствия таких ДТП часто бывают тяжёлыми.

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Комментарии (4)

261217951
Не держал ряд, видимо долбился в телефоне.
263836471
На КАД вчера электронные табло ограничивали скорость до 90 км/час, но с такой скоростью ехали единицы...
Современные машины балуют водителей, помогая им не попадать в такие пируэты, те, кто имел опыт на советской "классике" без ESP, ABS и шипованной резины - знают, что сейчас надо ездить ОЧЕНЬ осторожно - машина будет долго сопротивляться уходу в занос, но вот если уйдёт - занос уже будет почти неуправляемым...
260551481
Самая огромная проблема это КОЛЛЕЙНОСТЬ !!! Особенно в это время непонятных температур.
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