Экс-офицер ФСБ получил условный срок за хищение ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей

Бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса приговорили к условному сроку по обвинению в хищении у дагестанского предпринимателя девяти ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей. Об это 26 ноября сообщила РИА Новости пресс-секретарь 235 гарнизонного военного суда Ирина Майорова.

Ренкас и другой фигурант дела Виктор Ковтонюк признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Пока в суде шло разбирательство, оба находились под подпиской о невыезде.

«Приговором суда Сергей Александрович Ковтонюк и Виктор Степанович Ренкас признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил Ренкасу 4 года со штрафом 300 тысяч и Ковтонюку 3 года со штрафом 200 тысяч, на основании статьи 73 УПК наказание считать условным с испытательным сроком 3 года каждому», — сказала собеседница агентства.