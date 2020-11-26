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Минздрав собирается отменить требование о предъявлении результатов теста на COVID-19 при госпитализации

Министерство здравоохранения России намерено отменить требование об обязательном наличии результатов теста на коронавирус, сделанного за семь дней до госпитализации. Об этом 26 ноября на пленарной онлайн-дискуссии, проводимой Всероссийским союзом пациентов, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Сейчас Минздрав готовит новый проект приказа, в котором будет исключено требование о прохождении гражданами теста на COVID-19 за неделю до госпитализации, передает «Интерфакс». Тем более что при поступлении в медицинское учреждение пациента протестируют на коронавирус любым доступным для больницы способом, «будь то тест ПЦР, мазок и анализ крови», добавил замминистра.

При этом при госпитализации у пациентов не должно наблюдаться клинических проявлений и признаков острых респираторных заболеваний и инфекций.

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Комментарии (4)

Yksy
Наконец то.
Ничего этот идиотизм не давал полезного. Только затруднял получение лечения и занимал места на тесты.
Владимир Курганов
жду госпитализацию в 31-ю больницу на 7 декабря.Там требуют результат теста на КОВИД.....когда же решение министерства попадёт к врачам,требующим результат ПЦР ????
Ser_N0771
Если бы госпитализируемые находились в изолированных боксах до получения анализа, это было бы вполне разумное решение, а так может подставить под заражение других пациентов... ведь госпитализируют не здоровых, а людей с тем или иным базовым заболеванием...
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