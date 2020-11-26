Минздрав собирается отменить требование о предъявлении результатов теста на COVID-19 при госпитализации

Министерство здравоохранения России намерено отменить требование об обязательном наличии результатов теста на коронавирус, сделанного за семь дней до госпитализации. Об этом 26 ноября на пленарной онлайн-дискуссии, проводимой Всероссийским союзом пациентов, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.



Сейчас Минздрав готовит новый проект приказа, в котором будет исключено требование о прохождении гражданами теста на COVID-19 за неделю до госпитализации, передает «Интерфакс». Тем более что при поступлении в медицинское учреждение пациента протестируют на коронавирус любым доступным для больницы способом, «будь то тест ПЦР, мазок и анализ крови», добавил замминистра.