В Театральном музее прозвучат монологи известных русских актрис

20 и 23 мая пройдет премьера спектакля Дмитрия Мулькова «Выход в свет». Впервые постановка была представлена на завершении выставки «Суд Париса. Рождение богини», которая проходила в Шереметевском дворце, а теперь вошла в репертуар «Театра в Театральном музее», но уже в адаптированной версии. В основу спектакля легли истории из жизни знаменитых русских актрис, которые и стали героинями выставки, художником которой выступил Юрий Сучков.
Истории актрис основаны на реальных событиях, но творчески переработаны создателями. Специально для спектакля драматургом Константином Шевкиным были написаны тексты, разные по форме, жанру и стилю: от драматического диалога до музыкального зонга и научного трактата.
Все вместе эти истории представляют собой спектакль-альманах, проникнутый общим настроением — отношениями между актрисами и театром, — но не имеющий сквозной линии сюжета. Судьбы великих женщин рассыпаются осколками в калейдоскопе истории русского театра. Свое отражение найдут разные типы театра: здесь появятся и хрупкая балерина, и оперная певица с трагической арией, и настоящая драматическая актриса с большим монологом, и даже Зинаида Райх, судьба которой оказалась неразрывно связанной с трагической судьбой В.Э. Мейерхольда.
Режиссер Дмитрий Мульков о своем спектакле: «Подбирая истории, разбирая материалы вместе с драматургом, мы специально искали не похожие друг на друга сюжеты, проблемные, конфликтные по отношению друг к другу — разные ракурсы к нашей теме. Поэтому каждый эпизод нашего спектакля — отдельное, самостоятельное высказывание, микроспектакль в спектакле».
16+
Арина Хек