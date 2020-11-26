В Роспотребнадзоре перечислили типичные симптомы ковида у детей

Самые распространённый симптомы COVID-19 у детей — это температура и кашель, гораздо реже наблюдаются проблемы с желудком при отсутствии признаков респираторных инфекций, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, которые приводит 26 ноября РИА Новости, проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются примерно у 2% детей, у которых диагностировали коронавирус. Потеря обоняния не очень характерный симптом: маленькие дети не могут это объяснить.
По данным американского медицинского регулятора CDC, у маленьких пациентов при ковиде возникает редкое, но тяжёлое осложнение — детский системный воспалительный синдром, или кавасаки. Он характеризуется жаром, сыпью, болями в животе, рвотой, другие его возможные признаки — вялость, диарея, раздражительность, конъюнктивит, потрескавшиеся губы или красный язык, увеличенные лимфоузлы на шее, опухшие руки и ступни.
По подсчётам Университета Джона Хопкинса, напомним, число людей, заболевших коронавирусом, превысило 60 миллионов, число смертей от него — 1,4 миллиона.