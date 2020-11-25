Петербургской учительнице объявили выговор после матерного разговора со школьником. Диалог вёл систематический прогульщик

Учительнице 314-й школы в Петербурге, преподавшей урок обсценной лексики старшекласснику, напомнили о кодексе этики педагогических работников и объявили выговор. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 25 ноября.



В школе продолжают изучать обстоятельства конфликта между учительницей и 16-летним старшеклассником. «С 2019–2020 учебного года обучающийся состоит на внутришкольном контроле по причине неуспеваемости и систематического отсутствия на занятиях. В соответствии с индивидуальным планом профилактической работы, составленным специалистами службы сопровождения, со школьником проводились индивидуальные беседы, консультации социального педагога и педагога-психолога школы», — уточнили в комитете.

