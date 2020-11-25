FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Петербургской учительнице объявили выговор после матерного разговора со школьником. Диалог вёл систематический прогульщик

Учительнице 314-й школы в Петербурге, преподавшей урок обсценной лексики старшекласснику, напомнили о кодексе этики педагогических работников и объявили выговор. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию Смольного 25 ноября.

В школе продолжают изучать обстоятельства конфликта между учительницей и 16-летним старшеклассником. «С 2019–2020 учебного года обучающийся состоит на внутришкольном контроле по причине неуспеваемости и систематического отсутствия на занятиях. В соответствии с индивидуальным планом профилактической работы, составленным специалистами службы сопровождения, со школьником проводились индивидуальные беседы, консультации социального педагога и педагога-психолога школы», — уточнили в комитете.

Информацию о конфликте передали инспектору по делам несовершеннолетних для проведения профилактической беседы с подростком.

Учительница 314-й школы назвала старшеклассника чмом, а затем использовала более крепкие словечки. Диалог школьник выложил в социальные сети. Узнавший о конфликте отец встал на сторону школы, в администрации Фрунзенского района не исключили «эмоционального прессинга» со стороны ученика. К изучению ситуации подключилась прокуратура.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Danik
Отец выдрал? Или только принял сторону учительницы? Сам не справился взрослый, родитель. Вот такое воспитание дает дом. Пацана раньше отправили бы в интернат трудновоспитуемых. А теперь нельзя! Онижедети.
srw1956
а что объявили этому прогульщику и разгильдяю?
Петр Петров
Выговор??? да вы обалдели совсем? это же профнепригодность в чистом виде!!! в европе она бы со штрафом в обнимку уже бы искала работу
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний