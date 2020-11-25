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«Писай в штаны, устраивает?» В Купчино учительница преподнесла старшекласснику урок обсценной лексики

Разговор на повышенных тонах вышел за рамки кодекса поведения учителя в школе Фрунзенского района Петербурга. Педагог, защищая коллегу, продемонстрировала старшекласснику владение обсценной лексикой. Изучив ситуацию, отец встал на сторону школы.

Видео из 314-й школы появилось в социальных сетях 24 ноября. На кадрах запечатлена учительница, общающаяся с учеником. Из разговора становится понятно, что старшеклассник пришёл в рекреацию для младших классов и просится сходить в туалет. С сентября в школах Петербурга детям не разрешают свободно передвигаться на переменах, чтобы сократить количество контактов и задержать распространение коронавируса в коллективах.

«Не пускаю я тебя сюда, чмо такое. Не будешь ты здесь в туалет ходить. Пошёл вон отсюда, не пойдёшь ты в туалет. Потому что ты … (лгун), — говорит учительница. — Писай в штаны, устраивает?»

В следующем ролике педагог заступается за коллегу Михаила Ивановича, называя старшеклассника «моральным уродом». «Кто тебя родил такого?» — подытоживает она. На сайте 314-й школы указано, что Яковлев Михаил Иванович работает преподавателем ОБЖ, также ведёт классное руководство в 10б.

Фото: скриншот видео / vk.com

В администрации Фрунзенского района подтвердили, что на видео действительно учительница 314-й школы. Педагог характеризуется солидным стажем, на днях в её семье произошла трагедия. «Это никак не оправдывает использование ненормативной лексики», — уточнили в администрации, добавив, что педагогу грозит выговор, сейчас в школе проводится проверка, в том числе рассматривается версия «эмоционального прессинга» со стороны ученика, который и раньше был замечен за конфликтами со взрослыми.

Отец 16-летнего юноши Павел заявил, что ему стыдно за поведение сына. «Стыдно! Стыдно за поступок сына! Педагога вывел! И не в первый раз. Провоцирует регулярно и изощренно. А теперь этот поступок... простите! Простите, что не воспитал в сыне уважения, уважения к учителям. Педагогам низкий поклон за ваш труд и ваше терпение! Простите!» — написал он в социальной сети. В разговоре с «Фонтанкой» Павел отметил, что с сыном провёл беседу, сегодня школьник остался дома.

Фото: скриншот / vk.com
Фото: скриншот видео / vk.com
Фото: скриншот / vk.com

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Комментарии (36)

261803181
насколько я понял поведение этого подростка ранее вызвало инфаркт преподавателя ОБЖ, который скончался после этого. подростковая жесткость и вседозволенность - страшная штука, мальчика конечно нужно к психологу, возможно ему будет лучше в другой школе. есть интернаты для трудных подростков, но может быт достаточно будет и профилактических мир. педагогу тоже лучше в отпуск так как себя в руках все равно нужно держать. если семья мальчика настроена конструктивно, то думаю разберутся и ничего тут особо обострять вражду между сторонниками крепкого воспитания или сторонниками создания полной свободы для детей. правда посредине - главное не давать развиваться жестокости и не растить эгоистичных тиранов, которых с детства в задницу родители целуют, а потом они становятся законченными мерзавцами без капли уважения и взаимопонимания к кому либо кроме себя
olla
по-моему, это не педагог. У человека эмоциональное выгорание, надо отдохнуть.. поработать кассиршей в Пятерочке.
ZapadЭnka
Ну разве это педагог? Эта женщина - случайный человек в данной профессии. Таких как она надо держать подальше от школы и школьников.
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