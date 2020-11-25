Матерный диалог между учительницей и учеником в петербургской школе изучит прокуратура

Прокуратура начала проверку после публикации видео из петербургской школы №314, где учительница преподнесла урок обсценной лексики ученику. Об этом сообщается на сайте ведомства 25 ноября.



«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога образовательной организации. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.



Накануне в социальных сетях опубликовали видео, на котором учительница 314-й школы называет старшеклассника «чмом» и предлагает справить малую нужду в штаны. В администрации Фрунзенского района заявили, что проводится проверка, в том числе изучается версия «эмоционального прессинга» педагога. Отец 16-летнего юноши встал на сторону школы.

