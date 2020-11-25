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Матерный диалог между учительницей и учеником в петербургской школе изучит прокуратура

Прокуратура начала проверку после публикации видео из петербургской школы №314, где учительница преподнесла урок обсценной лексики ученику. Об этом сообщается на сайте ведомства 25 ноября.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства об образовании в школе, а также конкретным действиям педагога образовательной организации. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в надзорном ведомстве.

Накануне в социальных сетях опубликовали видео, на котором учительница 314-й школы называет старшеклассника «чмом» и предлагает справить малую нужду в штаны. В администрации Фрунзенского района заявили, что проводится проверка, в том числе изучается версия «эмоционального прессинга» педагога. Отец 16-летнего юноши встал на сторону школы.

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Комментарии (17)

Znatok78
У моего сына была история в школе: был мальчик из маргинальной семье, постоянно избивал сверстников в школе, в итоге один не выдержал и принёс в школу нож и угрожал этому драчуну. Итог: мальчика с ножом на учёт, родителям по полной программе, а первый как бил, так и продолжает бить, по мнению школы, с ним ничего не поделать. Вот так-то.
Znatok78
Если даже отец мальчика на стороне учителя, то это уже о многом говорит, что там за мальчик замечательный
DEMOMON
А что, учителя не люди что ли?
Жаль, конечно, выгонят.
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