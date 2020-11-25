Мокрый снег с дождем испытают водителей на дорогах Петербурга и Ленобласти. За теплым днем придет похолодание

Синоптики и МЧС прогнозируют сложную обстановку на дорогах Петербурга и Ленинградской области ближайшей ночью. Водителям стоит быть готовыми к снегу с дождем, а затем и к гололеду.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 26 ноября, в Петербурге и Ленобласти ночью обещают мокрый снег, переходящий в дождь, который продолжит поливать и днем. Температура воздуха ночью будет колебаться в районе ноля: в городе — от минус 1 до плюс 1 градуса, в области разброс побольше — от -3 до +2. Днем потеплеет, местами до +7.