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Мокрый снег с дождем испытают водителей на дорогах Петербурга и Ленобласти. За теплым днем придет похолодание

Синоптики и МЧС прогнозируют сложную обстановку на дорогах Петербурга и Ленинградской области ближайшей ночью. Водителям стоит быть готовыми к снегу с дождем, а затем и к гололеду.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 26 ноября, в Петербурге и Ленобласти ночью обещают мокрый снег, переходящий в дождь, который продолжит поливать и днем. Температура воздуха ночью будет колебаться в районе ноля: в городе — от минус 1 до плюс 1 градуса, в области разброс побольше — от -3 до +2. Днем потеплеет, местами до +7.

А вот следующие дни уже принесут похолодание, даже днем температура не поднимется выше +2 градусов. Ночью 28 ноября в Ленобласти ожидают до -5. В Петербурге пока прогнозируют минимум -2. Дождей не будет, но мокрый снег в пятницу и субботу обещают. На дорогах будет скользко.

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