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Сто дельфинов погибли на берегу острова в Новой Зеландии, ещё около 30 усыпили

Десятки китообразных выбросились на берег на островах Чатем в Тихом океане.

Как сообщает 25 ноября Департамент сохранения окружающей среды Новой Зеландии, на территории которой находится остров, в минувшее воскресенье на пляже нашли более 120 животных. К тому моменту 97 чёрных дельфинов и три афалины были уже мертвы, а 26 ещё живы, но очень слабы. Их решили усыпить: они не выжили бы в прибрежных водах среди белых акул. На следующий день на берег выбросились ещё два дельфина, их тоже усыпили.

На островах Чатем такое происходит нередко. Самый массовый случай имел место в 1918 году, когда выбросились более тысячи животных. В ноябре 2018 года в Новой Зеландии погибли 145 чёрных дельфинов.

Ученые пока не нашли точного объяснения тому, почему киты и дельфины иногда выбрасываются на берег. Есть много версий: ошибки в навигации, болезни, географические особенности местности, резкие отливы, экстремальные погодные явления или преследования хищников.

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