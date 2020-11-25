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РИА Новости: Администрация Трампа напоследок решила подготовить новые санкции против компаний из России и Минобороны

Администрация Дональда Трампа подготовила проект новых антироссийских санкций.

«Министерство обороны России, ряд предприятий «оборонки» и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ, могут быть включены в новый санкционный список США, который готовится администрацией Дональда Трампа», — сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на черновой вариант документа.

Проект подразумевает, что ограничения введут в отношении 89 китайских компаний и почти 30 организаций из РФ. Так, ограничения могут ожидать 28 российских компаний авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, а также научных центров. В список могут попасть также предприятия Росатома и Роскосмоса.

Накануне в США ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

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Комментарии (2)

Otkating
И на каждого американца купил по 2 вакцины. Ни с едросил и не сротенбергил, а купил будущие мощности с 2-х кратным запасом и оплатил. Зная, что лавры победы над короновирусом в Америке достанутся не ему.
Alex000
Ахах, трампнаш. Перед уходом оставляет подарок, который не рисковал дарить во время исполнения обязанностей Президента.
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