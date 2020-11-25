РИА Новости: Администрация Трампа напоследок решила подготовить новые санкции против компаний из России и Минобороны

Администрация Дональда Трампа подготовила проект новых антироссийских санкций.



«Министерство обороны России, ряд предприятий «оборонки» и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ, могут быть включены в новый санкционный список США, который готовится администрацией Дональда Трампа», — сообщает 25 ноября РИА Новости со ссылкой на черновой вариант документа.



Проект подразумевает, что ограничения введут в отношении 89 китайских компаний и почти 30 организаций из РФ. Так, ограничения могут ожидать 28 российских компаний авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, а также научных центров. В список могут попасть также предприятия Росатома и Роскосмоса.

