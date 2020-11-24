США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения

Американский госдеп ввел санкции в отношении России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
«Правительство США применило меры <...> Закона о нераспространении [оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии] в отношении следующих иностранных лиц: «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group, а также любых их дочерних структур», — говорится в документе государственного департамента США, опубликованном 24 ноября.
Введенные ограничения подразумевают, что «ни один департамент или агентство США не могут заключать какие-либо контракты на покупку любых товаров, технологий или услуг» у этих фирм. Санкции введены на два года. Что конкретно сделали фигуранты списка, не уточняется.
В России нет АО «Элекон», однако есть компания — АО «Завод «Элекон», — головной офис которой расположен в Казани. Созданное в 1939 году предприятие специализируется на соединителях. Продукция используется на ракетах-носителях, межконтинентальных баллистических ракетах и орбитальных станциях.
АО «Авиазапчасть» с офисом в Москве, как сказано на сайте, занимается техническим сопровождением авиационной техники гражданского назначения российского и зарубежного производства.
Nilco Group имеет офисы в Минске, в Москве и Тегеране. Она занимается международной торговлей и транспортными услугами.