США ввели санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения

Американский госдеп ввел санкции в отношении России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.



«Правительство США применило меры <...> Закона о нераспространении [оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии] в отношении следующих иностранных лиц: «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group, а также любых их дочерних структур», — говорится в документе государственного департамента США, опубликованном 24 ноября.



Введенные ограничения подразумевают, что «ни один департамент или агентство США не могут заключать какие-либо контракты на покупку любых товаров, технологий или услуг» у этих фирм. Санкции введены на два года. Что конкретно сделали фигуранты списка, не уточняется.

