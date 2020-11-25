Ремонт актового зала и экоостановки. У проекта «Твой бюджет» определились первые победители

За счет городского бюджета отремонтируют территорию у школы №549 в Красносельском районе — там предлагают разбить мини-сквер с уличными шахматами и большими фигурами животных, на которых можно будет рисовать. Также члены бюджетных комиссий проголосовали за ремонт актового зала в школе №7 — в ней сейчас нет музыкального оборудования и освещения сцены. Еще в районе появятся 200 остановок для экомобиля с информационными щитами.

Итоги проекта «Твой бюджет» определили в Красносельском и Кировском районах. Как сообщает 25 ноября комитет финансов, в Красносельском районе соревновались 13 инициатив, в Кировском — 9. О самых интересных идеях «Фонтанка» рассказывала подробно.

В Кировском районе решено оборудовать детскую инклюзивную площадку у детского сада №55, доступную для всех посетителей, а также полосу препятствий возле школы №493.



Инициативы победителей начнут воплощать в жизнь в 2021-м. По регламенту власти должны уложиться в два года.



В этом году бюджет в 90 млн разыгрывается между шестью районами: Кировским, Красносельским, Пушкинским, Калининским, Приморским и Выборгским. Все победители определятся в первой декаде декабря.



«Твой бюджет» — проект комитета финансов Петербурга. Цель инициативы — с помощью соучастного бюджетирования привлечь горожан для решения, на какие именно цели потратить средства. Проект реализуется с 2016 года. В 2019-м запустили аналогичный пилотный проект для школьников. В 2020-м проигравшие инициативы впервые вынесут на общегородские выборы: с 10 по 25 декабря за них смогут голосовать держатели «Единой карты петербуржца». На реализацию идей-победителей выделены 30 млн рублей.

