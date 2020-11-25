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В Эрмитаже открылась выставка Карла Фаберже — ювелира императорского двора

В Гербовом зале музея представят вещи Карла Фаберже из музеев Москвы, Петербурга, Петергофа, Павловска и Баден-Бадена.

Выставку «Фаберже — ювелир императорского двора» приурочили к столетию памяти именитого ювелира. Карла Фаберже здесь представляют именно как ювелира двора: ведь вещи из собраний бывших царских резиденцией, Павловска и Петергофа, напоминают, что придворным ювелиром Фаберже стал уже в зрелом возрасте, а до этого работал реставратором драгоценностей императорской семьи. Поэтому выставка дополнена живописными портретами членов императорской семьи.

Миниатюрная копия императорских регалий&nbsp;Санкт-Петербург, 1900 г. Фирма К. Фаберже, мастерская Ю. Раппопорта<br>Золото, серебро, платина, бриллианты, шпинель, жемчуг, сапфиры, бархат, родонит<br>
Миниатюрная копия императорских регалий Санкт-Петербург, 1900 г. Фирма К. Фаберже, мастерская Ю. Раппопорта
Золото, серебро, платина, бриллианты, шпинель, жемчуг, сапфиры, бархат, родонит
Фото: пресс-служба Эрмитажа

Ряд экспонатов не удалось привезти из-за сложностей логистики в период пандемии. Тем не менее в витринах есть тиары, короны, обиходные вещи — так называемая галантерея, знаменитые пасхальные яйца и миниатюрная копия императорских регалий, созданная для парижской Всемирной выставки 1900 года. Многие помнят, что в Главном штабе параллельно проходит другая выставка Карла Фаберже — но куратор выставки в Зимнем Татьяна Бабошина отметила в эфире с открытия, что новая экспозиция чуть полнее.

Сосуд в виде бобра, конец XIX в.Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта. Серебро; чеканка, гравировка, золочение<br><br>
Сосуд в виде бобра, конец XIX в.Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта. Серебро; чеканка, гравировка, золочение

Фото: пресс-служба Эрмитажа
Чернильница в виде петуха. Санкт-Петербург, 1899 — 1908 г., Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта<br>Серебро, нефрит, рубины синтетические<br>
Чернильница в виде петуха. Санкт-Петербург, 1899 — 1908 г., Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта
Серебро, нефрит, рубины синтетические
Фото: пресс-служба Эрмитажа

Выставка «Фаберже — ювелир императорского двора» проходит в Гербовом зале Зимнего дворца с 25 ноября по 14 марта 2021 года.

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Анастасия Семенович

Миниатюрная копия императорских регалий&nbsp;Санкт-Петербург, 1900 г. Фирма К. Фаберже, мастерская Ю. Раппопорта<br>Золото, серебро, платина, бриллианты, шпинель, жемчуг, сапфиры, бархат, родонит<br>
Миниатюрная копия императорских регалий Санкт-Петербург, 1900 г. Фирма К. Фаберже, мастерская Ю. Раппопорта
Золото, серебро, платина, бриллианты, шпинель, жемчуг, сапфиры, бархат, родонит
Фото: пресс-служба Эрмитажа
Сосуд в виде бобра, конец XIX в.Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта. Серебро; чеканка, гравировка, золочение<br><br>
Сосуд в виде бобра, конец XIX в.Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта. Серебро; чеканка, гравировка, золочение

Фото: пресс-служба Эрмитажа
Чернильница в виде петуха. Санкт-Петербург, 1899 — 1908 г., Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта<br>Серебро, нефрит, рубины синтетические<br>
Чернильница в виде петуха. Санкт-Петербург, 1899 — 1908 г., Фирма К. Фаберже. Мастерская Ю. Раппопорта
Серебро, нефрит, рубины синтетические
Фото: пресс-служба Эрмитажа

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Комментарии (1)

rumet
"...придворным ювелиром Фаберже стал уже в зрелом возрасте, а до этого работал реставратором драгоценностей императорской семьи" - показательная ахинея) "Ф" так все материалы клепает: слышали звон...
К.Ф. был ювелиром потомственным - т.е. практически с детства, как волонтёр - был реставратором ювелирных произведений в Эрмитаже. С ростом фирмы практически перестал заниматься ювелирной работой сам - был "топ-менеджером" своего дома.. А не тот изврат, что во фразе выше.
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