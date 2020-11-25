В Эрмитаже открылась выставка Карла Фаберже — ювелира императорского двора

В Гербовом зале музея представят вещи Карла Фаберже из музеев Москвы, Петербурга, Петергофа, Павловска и Баден-Бадена.
Выставку «Фаберже — ювелир императорского двора» приурочили к столетию памяти именитого ювелира. Карла Фаберже здесь представляют именно как ювелира двора: ведь вещи из собраний бывших царских резиденцией, Павловска и Петергофа, напоминают, что придворным ювелиром Фаберже стал уже в зрелом возрасте, а до этого работал реставратором драгоценностей императорской семьи. Поэтому выставка дополнена живописными портретами членов императорской семьи.
Ряд экспонатов не удалось привезти из-за сложностей логистики в период пандемии. Тем не менее в витринах есть тиары, короны, обиходные вещи — так называемая галантерея, знаменитые пасхальные яйца и миниатюрная копия императорских регалий, созданная для парижской Всемирной выставки 1900 года. Многие помнят, что в Главном штабе параллельно проходит другая выставка Карла Фаберже — но куратор выставки в Зимнем Татьяна Бабошина отметила в эфире с открытия, что новая экспозиция чуть полнее.
Выставка «Фаберже — ювелир императорского двора» проходит в Гербовом зале Зимнего дворца с 25 ноября по 14 марта 2021 года.
6+
Анастасия Семенович