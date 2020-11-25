Дозваниваются по четыре часа. Депутаты спросят у губернатора Петербурга про работу сервиса «Вызов врача на дом»

По данным депутата, время, необходимое для вызова врача на дом, составляет до четырех часов. В рамках проекта «Электронное здравоохранение 2018–2020» должен был заработать сервис «Вызов врача на дом». Парламент запросил у губернатора ответ, по каким причинам этот механизм до сих пор не был запущен. Сейчас можно только записаться к специалисту, но нельзя вызвать его на дом.

Заксобрание Петербурга 25 ноября утвердило депутатский запрос лидера фракции «Яблоко» Бориса Вишневского губернатору Александру Беглову. Градоначальника просят пояснить, как двигается работа по запуску электронного сервиса по вызову участкового врача на дом.

Кроме того, градоначальника просят предоставить информацию, когда заработает этот сервис и будут ли привлечены к ответственности виновные за просрочку.



Ранее на то, что обещанный чиновниками сервис не работает, жаловались читатели «Фонтанки». Редакция подробно рассказывала, как обстоят дела с этой проблемой.

