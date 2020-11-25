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Дозваниваются по четыре часа. Депутаты спросят у губернатора Петербурга про работу сервиса «Вызов врача на дом»

Заксобрание Петербурга 25 ноября утвердило депутатский запрос лидера фракции «Яблоко» Бориса Вишневского губернатору Александру Беглову. Градоначальника просят пояснить, как двигается работа по запуску электронного сервиса по вызову участкового врача на дом.

По данным депутата, время, необходимое для вызова врача на дом, составляет до четырех часов. В рамках проекта «Электронное здравоохранение 2018–2020» должен был заработать сервис «Вызов врача на дом». Парламент запросил у губернатора ответ, по каким причинам этот механизм до сих пор не был запущен. Сейчас можно только записаться к специалисту, но нельзя вызвать его на дом.

Кроме того, градоначальника просят предоставить информацию, когда заработает этот сервис и будут ли привлечены к ответственности виновные за просрочку.

Ранее на то, что обещанный чиновниками сервис не работает, жаловались читатели «Фонтанки». Редакция подробно рассказывала, как обстоят дела с этой проблемой.

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Комментарии (15)

Wuhan Proletarian
Вангую, что после запуска электронного ызова врача на дом, следующий запрос будет примерно такой: "Почему, вызванный по электронному сервису врач, пришел лишь на 4-е сутки или совсем не пришел?"
efela
Вообще не очень понятно, какие сложности сделать такую систему.
Почему то такси, всякие доставки - как сивки-бурки работают с такой системой, а вызывать врача через интернет - проблема.
Pilat
Дозвонится для вызова врача на дом уже лет 10 весьма трудно.
А записаться по электронному сервису тоже не сильно просто.
Депутаты узнали об этом только сейчас, потому что видимо пользуются какими то специальными врачами для депутатов.
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