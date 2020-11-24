Пенсионный фонд поторопился со стройкой в центре Петербурга. Участок не предполагает капитальных объектов

Планы Пенсионного фонда возвести в центре Петербурга здание под размещение районного управления ПФР «споткнулись» о градостроительную документацию. Существующий проект планировки не предусматривает на участке объектов капитального строительства. Это следует из ответа комитета по градостроительству и архитектуре депутату Заксобрания Борису Вишневскому, который он опубликовал 24 ноября в Facebook.



В КГА парламентарию сообщили, что земельный участок юго-западнее дома №52 по улице Черняховского находится в постоянном (бессрочном) пользовании у управления ПФР в Центральном районе. Однако в соответствии с утвержденным проектом планировки территории участок находится за пределами планируемого капитального строительства. И для возведения на нем здания требуется внести изменения в ППТ. Распоряжением комитета было дано время до 15 сентября 2021 года на разработку изменений проекта планировки. А материалы архитектурно-градостроительного облика комитетом не согласовывались.

