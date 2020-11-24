Пенсионный фонд поторопился со стройкой в центре Петербурга. Участок не предполагает капитальных объектов

Планы Пенсионного фонда возвести в центре Петербурга здание под размещение районного управления ПФР «споткнулись» о градостроительную документацию. Существующий проект планировки не предусматривает на участке объектов капитального строительства. Это следует из ответа комитета по градостроительству и архитектуре депутату Заксобрания Борису Вишневскому, который он опубликовал 24 ноября в Facebook.
В КГА парламентарию сообщили, что земельный участок юго-западнее дома №52 по улице Черняховского находится в постоянном (бессрочном) пользовании у управления ПФР в Центральном районе. Однако в соответствии с утвержденным проектом планировки территории участок находится за пределами планируемого капитального строительства. И для возведения на нем здания требуется внести изменения в ППТ. Распоряжением комитета было дано время до 15 сентября 2021 года на разработку изменений проекта планировки. А материалы архитектурно-градостроительного облика комитетом не согласовывались.
В ответ на запрос «Фонтанки» ПФР ранее сообщил, что расчетные расходы на аренду здания для размещения управления в Центральном районе на ближайшие 10 лет могут составить 1,24 млрд рублей (то есть в среднем по 124 млн рублей в год). В случае приобретения помещений фонд может потратить 756,7 млн рублей, а в случае строительства здания — 627,5 млн рублей. В настоящее время фонд арендует здание на Фурштатской улице и, как следует из данных сайта госзакупок, цена контракта на аренду с 1 декабря 2019 года по 1 октября 2020-го составила только 48,5 млн рублей.
При этом в фонде заявили (ответ поступил еще 9 ноября), что в настоящее время проводится согласование архитектурного облика здания и сослались на некое заключение о результатах публичных слушаний от 2015 года, добавив, что в бюджет на 2021-2023 годы заложены расходы на данный проект.
Согласно существующему проекту, который подготовило ООО «МаринПортСервис», планировалось возвести 10-этажное 32-метровое здание практически вплотную к окружающей застройке.