«Монблан» покорил торговец пиломатериалами. Бизнес-центр продали почти за 600 млн рублей

Бизнес-центр на Выборгской стороне на 80% процентов заполнен арендаторами и при таком раскладе окупится за девять лет.

Российский аукционный дом за 594 млн рублей продал с торгов бизнес-центр «Монблан» на Большом Сампсониевском проспекте. Покупатель — малоизвестная компания «Норд Вуд», которая совершила как минимум еще две дорогостоящие покупки: приобрела у Сбербанка здания на Фурштатской улице и Московском проспекте.

Знаменитый бизнес-центр «Монблан» на Выборгской стороне 29 октября обрел нового владельца. Здание уже не впервые выставляют на торги, в феврале его предлагали по начальной стоимости в 686 млн рублей. В сентябре стартовую цену снизили до 618 млн, в итоге объект «ушел» за 593 млн рублей.



Как рассказала «Фонтанке» замруководителя Российского аукционного дома Ольга Желудкова, БЦ приобрела компания «Норд Вуд». «Объект продан сегодня. Это не первая попытка, но она завершилась достаточно успешной реализацией с учетом ситуации на рынке. Мы, конечно, очень довольны результатами», — рассказала она.

Объект был в собственности банка «Советский». Финансовая организация в 2016 году попала под санацию, а в 2018 году Арбитражный суд признал банк банкротом. «Монблан» продали по поручению Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Советского».

Общая площадь бизнес-центра составляет 8950 кв. метров, из них пригодны для сдачи в аренду 6,4 тыс. кв. метров. Большая часть площадей арендована на основании краткосрочных договоров. Пятый и шестой этажи занимают «премиальные» офисные помещения.

«Можно говорить о том, что мы продали действующий бизнес, потому что центр практически на 80% заполнен арендаторами, — рассказала замглавы РАД. — Инвестор, по сути, получил действующий арендный бизнес. И на фоне стагнации рынка, повсеместных разговоров о том, что рынок недвижимости умер, офисные объекты больше не имеют никаких перспектив, реализация такого объекта показывает, что инвесторы все-таки считают это надежной инвестицией». Она добавила, что ожидаемый срок окупаемости лота — 9 лет.



«Объект знаковый для Петербурга. Во-первых, сочетание офисов разного сегмента, что позволяет расширить предложение для арендаторов и охватить и премиум-сегмент, и наиболее востребованный формат офисов бизнес- и комфорт-класса. Интересна локация: он расположен в центре Санкт-Петербурге, он хорошо инженерно обеспечен. Арендаторы получают неограниченный доступ к интернет-провайдерам и электрическим мощностям. В принципе, здесь даже можно разместить, к примеру, офис крупной IT-компании», — рассказала Желудкова.

Компания, которая выступила в роли покупателя бизнес-центра, была, по данным СПАРК, зарегистрирована в Петербурге в 2016 году и занимается оптовой торговлей пиломатериалами. Её гендиректором и единственным владельцем является Далла Инад Жозеф. Выручка компании за 2019 год составила 57,5 млн рублей.

«Монблан» — не первая крупная покупка этой компании. В конце 2019 года она приобрела здание Сбербанка на Фурштатской улице, который избавлялся от непрофильных активов. Стартовая стоимость составила 350 млн рублей. Сейчас здание арендует управление Пенсионного фонда в Центральном районе. Это следует из данных сайта госзакупок. Цена контракта составила 48,5 млн рублей, срок аренды — с 1 декабря 2019-го по 31 октября 2020 года. А в 2018 году «Норд Вуд» приобрела у Сбербанка другой актив — здание на Московском проспекте, 133, почти за 101 млн рублей.



Интересно, что в Петербурге есть еще один предприниматель с аналогичной фамилией, который предпочитает приобретать крупные объекты недвижимости. Далла Роллан Иядович является совладельцем компании «Лидер Инвест» (50%), второй собственник — Елена Наумова. Фирму зарегистрировали в сентябре 2018 года, а уже в ноябре она приобрела у Сбербанка десятиэтажное здание — бывшее общежитие на проспекте Энергетиков — за 235 млн рублей.

Обе доли хозяев компании находятся в залоге у Альфа-банка. База СПАРК подсказывает, что залог прекратит свое действие через три года с даты закрытия кредитной линии — 31 декабря 2024 года, либо с прекращением обеспеченных обязательств.

Роллан Далла — гендиректор компании «Барокко», которой напополам владеют Инад Жозеф Далла и Аль-Хамад Ваиль Адбульсалам, поэтому можно предположить, что предприниматели не просто знакомы, а приходятся друг другу родственниками.

Роллан Далла — совладелец или руководитель еще целого ряда компаний: ООО «Дана Мода Плюс» (100%), ООО «Дума-Невский» (100%), ООО «Издательство «Алфавит» (100%), «Интерьер Классик» (50%), ООО «Парнас 777» (100%), ООО «Софит» (60%).

