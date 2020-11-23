Создатель петербургского «Дома вверх дном» умер от малярии. Болезнь он привёз из Занзибара, врачи грешили на ковид

Сын бывшего мэра Архангельска, 29-летний предприниматель Александр Донской-младший скончался накануне от малярии в больнице Ижевска. Болезнь он, вероятно, подхватил на отдыхе в Занзибаре, поделился подробностями его отец.
«После Занзибара мой сын был в Москве, потом в Казани, потом приехал в Ижевск, — приводит слова экс-мэра издание 29.ru 23 ноября. — Там ему стало плохо — он два раза вызывал скорую помощь в гостиницу. Врачи говорили, что, скорее всего, это отравление, и давали жаропонижающее. Третий раз скорая увезла его в больницу, где ему поставили подозрение на COVID-19».
В Африку Донской-младший ездил с семьёй, заболел только он один. По словам его отца, Александра Донского-старшего, когда врачи поставили диагноз «малярия», родственники тут же бросились за лекарством, но из Москвы препараты привезти не успели — пациент скончался.
Сын скандально известного экс-мэра Архангельска Александра Донского в эпатаже замечен не был, жил в Москве и занимался предпринимательством — музеями, аттракционами и развлечениями. В июле 2019 года он рассказывал о работе в компании Big Funny, среди проектов которой — «Лабиринт страха», «Музей иллюзий», «Дом вверх дном» и другие, в том числе в Петербурге. По данным СПАРК, до 2018 года он был владельцем петербургского ООО «Музеи и аттракционы» и московского ООО «Инвест М».