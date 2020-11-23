Создатель петербургского «Дома вверх дном» умер от малярии. Болезнь он привёз из Занзибара, врачи грешили на ковид

Сын бывшего мэра Архангельска, 29-летний предприниматель Александр Донской-младший скончался накануне от малярии в больнице Ижевска. Болезнь он, вероятно, подхватил на отдыхе в Занзибаре, поделился подробностями его отец.

«После Занзибара мой сын был в Москве, потом в Казани, потом приехал в Ижевск, — приводит слова экс-мэра издание 29.ru 23 ноября. — Там ему стало плохо — он два раза вызывал скорую помощь в гостиницу. Врачи говорили, что, скорее всего, это отравление, и давали жаропонижающее. Третий раз скорая увезла его в больницу, где ему поставили подозрение на COVID-19».

