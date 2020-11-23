«Давайте трогать ручки!» Почему после локдауна вырос спрос на мебельную фурнитуру

Новый участник проекта «Покупай у своих», компания, с 2002 года занимающаяся оптовой и розничной продажей мебельной фурнитуры и комплектующих, увеличила выручку на 30% по сравнению с докризисным периодом.
«Во время локдауна были закрыты в течение трех месяцев, что стало для нас полной неожиданностью, — говорит генеральный директор фирмы Вячеслав Липец. — Все сотрудники были сразу же переведены на удалёнку. Работали в режиме приема заказов онлайн и развозки их по городу своими силами и силами привлечённых курьеров. Но поскольку специфика нашего ассортимента предполагает визуальный осмотр и тщательный офлайн-подбор, то, соответственно, выручка во время локдауна упала на 40%, так как многие не готовы заказывать наш товар онлайн. Ведь если, для примера, взять хотя бы мебельные ручки, которых в нашем ассортименте около 10 000 наименований, то многие перед покупкой хотят их потрогать, чтобы понять, как они ощущаются тактильно, приятны ли на ощупь. Важным аспектом выбора является еще и то, как они будут смотреться на конкретном цвете фасада, его фактуре. И еще множество факторов».
Площадь торгового зала компании — 250 кв. м. «Нам очень повезло, что на это время удалось договориться с собственником помещения о снижении арендной ставки, — говорит Вячеслав. — Исходя из всех вышеупомянутых факторов, к моменту снятия ограничений накопился определённый отложенный спрос, что позволило удачно перезапуститься в офлайн-торговле после открытия и увеличить выручку на 30% к доковидному периоду. Мы сохранили 100% штата без снижения заработной платы, получили колоссальный опыт и стали значительно сильнее».
Проект по поддержке малого бизнеса Петербурга «Покупай у своих» приглашает предпринимателей бесплатно отметить свою организацию на карте, рассказать о товарах и услугах и, по желанию, предложить читателям скидку по промокоду FONTANKA.