«Давайте трогать ручки!» Почему после локдауна вырос спрос на мебельную фурнитуру

Новый участник проекта «Покупай у своих», компания, с 2002 года занимающаяся оптовой и розничной продажей мебельной фурнитуры и комплектующих, увеличила выручку на 30% по сравнению с докризисным периодом.



«Во время локдауна были закрыты в течение трех месяцев, что стало для нас полной неожиданностью, — говорит генеральный директор фирмы Вячеслав Липец. — Все сотрудники были сразу же переведены на удалёнку. Работали в режиме приема заказов онлайн и развозки их по городу своими силами и силами привлечённых курьеров. Но поскольку специфика нашего ассортимента предполагает визуальный осмотр и тщательный офлайн-подбор, то, соответственно, выручка во время локдауна упала на 40%, так как многие не готовы заказывать наш товар онлайн. Ведь если, для примера, взять хотя бы мебельные ручки, которых в нашем ассортименте около 10 000 наименований, то многие перед покупкой хотят их потрогать, чтобы понять, как они ощущаются тактильно, приятны ли на ощупь. Важным аспектом выбора является еще и то, как они будут смотреться на конкретном цвете фасада, его фактуре. И еще множество факторов».

