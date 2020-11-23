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Под Тосно накрыли нарколабораторию. В руках полиции оказались два эстонца, петербуржец и 60 кг наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Тосненском районе Ленобласти троих подозреваемых в обустройстве нарколаборатории. Двое приехали из Прибалтики и имеют криминальную биографию, одного из них даже разыскивал Интерпол.

Как рассказали 23 ноября 47News в правоохранительных органах, 20 ноября в одном из домов на территории садоводства в Лисинском сельском поселении полицейские обнаружили нарколабораторию и около 60 килограммов синтетического наркотика. На месте задержали троих подозреваемых.

Один из задержанных, 37-летний эстонец, с 2012 по 2014 год находился в розыске национального бюро Интерпола в Эстонии по делу о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. Его 38-летний земляк жил в Нарве, отбывал наказание в местной тюрьме, а в 2007 году, освободившись, перебрался в Петербург, где получил паспорт. Третий подозреваемый — петербуржец.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
нормальные такие трудолюбивые евро-садоводы, круглый год трудятся на участке, но участок придётся сменить
264027641
Говорят, будто это южные соседи нам криминал поставляют. И на тебе! Эстония-то, Эстония! Ишь ты!

Или эти "два эстонца" на историческую родину покриминальничать приехали?
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