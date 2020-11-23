Под Тосно накрыли нарколабораторию. В руках полиции оказались два эстонца, петербуржец и 60 кг наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Тосненском районе Ленобласти троих подозреваемых в обустройстве нарколаборатории. Двое приехали из Прибалтики и имеют криминальную биографию, одного из них даже разыскивал Интерпол.



Как рассказали 23 ноября 47News в правоохранительных органах, 20 ноября в одном из домов на территории садоводства в Лисинском сельском поселении полицейские обнаружили нарколабораторию и около 60 килограммов синтетического наркотика. На месте задержали троих подозреваемых.