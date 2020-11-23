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15 лет строгого режима за 3 пули в отцовскую спину чужой рукой. Суд вынес приговор сыну владельца хостелов в Парголово

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Вадима Кулебакина, обвинявшегося в заказе убийства собственного отца — крупного предпринимателя, владевшего хостелами в Парголово.

Как сообщает 23 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кулебакин вину не признал, до последнего придерживаясь линии оговора со стороны киллера. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

39-летнего петербуржца взяли по подозрению в заказе убийства собственного отца лишь спустя семь месяцев после преступления. На страшный поступок его якобы подтолкнуло желание поскорее заполучить наследство.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

Следствие считает, что 39-летний отпрыск бизнесмена попросил организовать убийство своего знакомого — украинца Максима Баштанара. За хлопоты тот получил 50 тысяч рублей. Во время обыска в его квартире в том же Парголово была найдена россыпь патронов и визитка на имя Владимира Володина. Последнего следствие видит киллером. Якобы тот 12 апреля 2019 трижды выстрелил в спину 68-летнего Владимира Кулебакина, после чего в 50 метрах от дома и хостела выбросил в урну глушитель. За это Кулебакин-младший якобы заплатил 400 тысяч рублей. Володина допросить не удалось — через два месяца после убийства он умер от болезни сердца.

Что касается Баштанара, то в августе 2020 года суд отправил его в колонию строгого режима на 8,5 лет.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
собственника и наследника убрали, а кому в результате достались объекты недвижимости................../
Wuhan Proletarian
Отец убит, лишен наследства, 15-лет строгого режима - ситуацию кошмарнее трудно представить.
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