Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Вадима Кулебакина, обвинявшегося в заказе убийства собственного отца — крупного предпринимателя, владевшего хостелами в Парголово.
Как сообщает 23 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кулебакин вину не признал, до последнего придерживаясь линии оговора со стороны киллера. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
39-летнего петербуржца взяли по подозрению в заказе убийства собственного отца лишь спустя семь месяцев после преступления. На страшный поступок его якобы подтолкнуло желание поскорее заполучить наследство.
Следствие считает, что 39-летний отпрыск бизнесмена попросил организовать убийство своего знакомого — украинца Максима Баштанара. За хлопоты тот получил 50 тысяч рублей. Во время обыска в его квартире в том же Парголово была найдена россыпь патронов и визитка на имя Владимира Володина. Последнего следствие видит киллером. Якобы тот 12 апреля 2019 трижды выстрелил в спину 68-летнего Владимира Кулебакина, после чего в 50 метрах от дома и хостела выбросил в урну глушитель. За это Кулебакин-младший якобы заплатил 400 тысяч рублей. Володина допросить не удалось — через два месяца после убийства он умер от болезни сердца.
Что касается Баштанара, то в августе 2020 года суд отправил его в колонию строгого режима на 8,5 лет.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / Telegram