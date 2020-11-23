Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Вадима Кулебакина, обвинявшегося в заказе убийства собственного отца — крупного предпринимателя, владевшего хостелами в Парголово.



Как сообщает 23 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Кулебакин вину не признал, до последнего придерживаясь линии оговора со стороны киллера. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.



39-летнего петербуржца взяли по подозрению в заказе убийства собственного отца лишь спустя семь месяцев после преступления. На страшный поступок его якобы подтолкнуло желание поскорее заполучить наследство.

