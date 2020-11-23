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В Хабаровске сразу 17 депутатов городской думы вышли из фракции ЛДПР

Фракция ЛДПР потеряла большинство в городской думе Хабаровска. Сразу 17 депутатов вышли из нее 23 ноября и продолжат работу в статусе беспартийных.

Как сообщает местное издание Dvhab.ru, председатель думы Михаил Сидоров и глава комитета по бюджету Наталья Жирякова заявили, что не согласны с политикой регионального отделения ЛДПР и вышли из партии. За ними последовали еще 15 депутатов, и фракция лишилась большинства.

ЛДПР получила большинство мандатов в гордуме (34 из 35) в прошлом году, когда регион возглавлял состоящий в партии Сергей Фургал. После его ареста некоторые депутаты начали покидать партию, возмущаясь, что ЛДПР, по их мнению, недостаточно вступилась за губернатора. После назначения на пост временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева конфликт только усилился.

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев занимает должность врио губернатора Хабаровского края с 20 июля. 9 июля губернатор региона Сергей Фургал, избравшийся от ЛДПР, был задержан и затем арестован по обвинению в причастности к организации заказных убийств в середине 2000-х годов.

Фургал вину не признает. В Хабаровске с июля проходят акции в поддержку бывшего губернатора. Дегтярев отказывался общаться с протестующими, объясняя, что предпочитает корректные форматы общения.

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