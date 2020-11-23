В комитете по образованию Петербурга — новый зампред. Он займётся цифровизацией

В комитете по образованию Санкт-Петербурга 23 ноября приступил к работе новый заместитель председателя Михаил Пучков.

По данным «Фонтанки», Пучкову предстоит решать вопрос цифровизации системы образования в Петербурге. Чиновник до сих пор значится на сайте Педагогического университета им. Герцена проректором по инновациям и информационным технологиям. Эту должность он занимал ещё в минувшую пятницу.

Собеседники «Фонтанки» говорят, что именно СПГПУ стал базой для Смольного по внедрению современных методик в отрасль в последние месяцы. Очевидно, технологии, программы обучения и подготовка педагогов не всегда отвечают задачам времени, когда «дистант» и цифра становятся формой и инструментом образования.