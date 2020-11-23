FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

В комитете по образованию Петербурга — новый зампред. Он займётся цифровизацией

В комитете по образованию Санкт-Петербурга 23 ноября приступил к работе новый заместитель председателя Михаил Пучков.

По данным «Фонтанки», Пучкову предстоит решать вопрос цифровизации системы образования в Петербурге. Чиновник до сих пор значится на сайте Педагогического университета им. Герцена проректором по инновациям и информационным технологиям. Эту должность он занимал ещё в минувшую пятницу.

Собеседники «Фонтанки» говорят, что именно СПГПУ стал базой для Смольного по внедрению современных методик в отрасль в последние месяцы. Очевидно, технологии, программы обучения и подготовка педагогов не всегда отвечают задачам времени, когда «дистант» и цифра становятся формой и инструментом образования.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

bombaleilo
Началось то чего все ждали!
А я денежки люблю, а я денежки хочу...
os9165
Не мытьем, так катаньем - глобальное образование 2015-2035 в жизнь.
Дивный новый мир.
dimas062
Цифровизация - тема ооочень денежная (и бесконтрольная).
А какие инновации или информационные технологии были созданы под его проректорским руководством, можно где-то узнать? Или это очередная номенклатура под распил, путающая витую пару с С++?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний