G20 продлила отсрочку выплаты долгов беднейших стран и решила справедливо распределять вакцины

Лидеры стран «Группы двадцати» (G20) обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса, говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной 22 ноября по итогам виртуального саммита G20. Они отметили, что признают роль широкой иммунизации как «глобального общественного блага», передаёт РИА Новости.

Группа двадцати взяла на себя обязательство помочь наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса. «Мы подчеркиваем важность обязательств системы и учреждений ООН, в первую очередь ВОЗ, уделяя внимание текущим оценкам, заявленной приверженности прозрачности и необходимости повышения ее общей эффективности в координации и поддержке глобальных ответных мер на пандемию и центральных усилий государств-членов», — сообщается в декларации лидеров G20. Они отметили, что приняли к сведению оценки пробелов в готовности к пандемии, подготовленные соответствующими международными организациями.