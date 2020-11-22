G20 продлила отсрочку выплаты долгов беднейших стран и решила справедливо распределять вакцины

Лидеры стран «Группы двадцати» (G20) обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса, говорится в Эр-Риядской декларации, выпущенной 22 ноября по итогам виртуального саммита G20. Они отметили, что признают роль широкой иммунизации как «глобального общественного блага», передаёт РИА Новости.
Группа двадцати взяла на себя обязательство помочь наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса. «Мы подчеркиваем важность обязательств системы и учреждений ООН, в первую очередь ВОЗ, уделяя внимание текущим оценкам, заявленной приверженности прозрачности и необходимости повышения ее общей эффективности в координации и поддержке глобальных ответных мер на пандемию и центральных усилий государств-членов», — сообщается в декларации лидеров G20. Они отметили, что приняли к сведению оценки пробелов в готовности к пандемии, подготовленные соответствующими международными организациями.
Кроме того, G20 объявила о продлении до июня 2021 отсрочки по выплате странами платежей по обслуживанию долга. Отсрочка связана с невозможностью многих стран выполнять свои долговые обязательства из-за пандемии и вызванного ей экономического кризиса. Как пояснил в этой связи на пресс-конференции в Эр-Рияде по итогам саммита министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, «бедным странам будет оказана помощь в краткосрочной и среднесрочной перспективе». «Мы согласовали рамки этой помощи, — сказал он (цитата по ТАСС). — Если мы будем медлить, отсрочка негативно отразится на всех нас».
Также лидеры стран G20 заявили о решимости обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов для достижения экономического роста. «Мы подчеркиваем нашу постоянную решимость обеспечить стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов с целью достижения экономического роста в тот момент, когда мы реагируем на проблемы, вызванные пандемией», — цитирует РИА Новости декларацию.
Двухдневный саммит завершился 22 ноября принятием итоговой Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала право председательства в «двадцатке» Италии.