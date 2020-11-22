СКА победил в Петербурге «Амур»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура» в воскресенье, 22 ноября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счётом 5:3.
Голы за СКА забили Кирилл Марченко (9 минута), Иван Морозов (41 — в большинстве), Владислав Каменев (46 — в большинстве, 49) и Йоонас Кемппайнен (52 — в большинстве).
У «Амура» отличились Владимир Михасенок (9 — в большинстве), Александр Горшков (42, 50).
После 28 матчей на счету армейцев 37 очков.
Следующий матч СКА сыграет 24 ноября против «Барыса». Встреча также пройдёт в Санкт-Петербурге. Напомним, что казахстанский клуб приедет без двух своих игроков, которые подрались на тренировке.